CATERINA, MOGLIE DI FULVIO COLLOVATI/ Scoppia la lite con Cecchi Paone a Pomeriggio 5

Scoppia la lite a Pomeriggio 5 tra Caterina Collovati e Alessandro Cecchi Paone. La donna cerca in primis di chiarire la posizione di suo marito Fulvio Collovati: “C’è stata una sollevazione paurosa, è stato tutto esagerato. Lui era in chiusura del programma di Quelli che il calcio, dove si scherza. – esordisce – Rispondeva alla moglie di un calciatore che faceva dei commenti di tattica calcistica e ha commesso anche una gaffe dicendo “4-4-3″ che non esisto. E lì ha detto quella cosa.” Così dice la sua: “Il 95% degli italiani la pensa così e non ha l’ipocrisia. Occorre che la gente in televisione dica la verità.” Alessandro Cecchi Paone non è affatto concorde con questa posizione e trova assurde le parole della donna. Lei però sbotta: “Io vorrei che tutti questi paladini delle donne mettessero l’accento su tutti i veri problemi che le donne devono affrontare. Io dopo quello che è stato vomitato su mio marito non difenderò a prescindere le donne”. (Agg. di Anna Montesano)

Caterina Collovati ospite a Pomeriggio 5

Ha fatto molto discutere e continua a farlo la frase detta da Fulvio Collovati a Quelli che il calcio. “Quando una donna parla di tattica mi si rivolta lo stomaco” è stata la frase dell’ex calciatore, oggi opinionista, che ha sollevato un polverone che ha necessitato l’intervento anche della moglie di Collovati, Caterina. A Italia Sì di Marco Liorni, la donna ha dichiarato che “È stato un equivoco” proprio in riferimento a quanto accaduto al marito nei giorni scorsi , parole che gli hanno causato la sospensione sino al 9 marzo. Caterina Collovati sarà oggi ospite di Barbara d’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5, dove cercherà di chiarire ulteriormente la posizione del marito e le parole da lui dette che hanno indignato il pubblico italiano.

Caterina Collovati replica alle critiche a Pomeriggio 5?

D’altronde, le parole di Fulvio Collovati a Quelli che il calcio hanno scatenato anche la replica di molte donne che appartengono a questo mondo. In primis, colei per la quale sono scaturite da Collovati queste dichiarazioni: Sara Peluso, quel giorno collegata dallo stadio Castellani di Empoli. “Se parli della partita, su come è andata, bene, ma non puoi parlare di tattica. Una donna non capisce come un uomo. Le calciatrici? Sì, qualcosa sanno, ma non al cento per cento”, aveva infatti detto in diretta Collovati in merito alle dichiarazioni della Peluso. Oggi p la moglie Caterina a farsi carico di una incredibile gaffe che sarà difficile perdonare. Riuscirà la donna a chiarire tutto proprio nel salotto di Barbara d’Urso?



