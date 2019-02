Diletta Leotta si sposa?/ Il fidanzato Matteo Mammì dice no: “Non è una firma che…”

Diletta Leotta continua ad essere la donna del momento. Da Sky al lavoro in radio passando da Instagram, la conduttrice è sempre al centro dell’attenzione e ogni suo movimento diventa sempre spunto per polemiche o per il gossip. In realtà Diletta Leotta è una ragazza tranquilla, che ama ammiccare sui social ma che da tre anni ormai sta insieme al suo fidanzato Matteo Mammì e si definisce innamorata e felice. Proprio lei si racconta in una lunga intervista a Diva e Donna rivelando che proprio al suo fidanzato si affida nelle sue scelte di look ma, soprattutto, ama parlare di tutto quello che riguarda la sua carriera, i social e anche il loro futuro anche se, alla domanda sul matrimonio, lei preferisce astenersi mentre lui? La risposta più rumorosa arriva proprio da Matteo Mammì che, come nei classici dei casi, rivela che non è un pezzo di carta a cambiare le cose visto che loro stanno bene insieme ormai da tre anni.

LE RIVELAZIONI SUL POSSIBILE MATRIMONIO

In particolare, proprio nell’intervista Mammì rivela: “La cosa divertente è che abbiamo saputo che ci sono dei siti di scommesse che hanno dato le quote sul nostro matrimonio, quindi dovremmo farci due calcoli per capire se conviene scommettere anche a noi… Scherzi a parte, stiamo bene così, non è la firma su un pezzo di carta che stabilisce quanto ci amiamo”. Diletta Leotta racconta al settimanale il suo piano B in caso in cui le cose con la tv non fossero andate bene (ovvero la laurea in Legge che, al momento, non serve) ma anche i suoi trucchi di bellezza alle creme che usa al mattino e prima di andare a dormire ma, soprattutto, al fatto che quando non è in onda preferisce far respirare la pelle: “Di giorno metto solo un filo di blush o di terra ma non rinuncio mai al mascara, la sera mi strucco e metto una crema notte lift intensive anti età“. Anche riguardo al suo look sempre al top sembra che Diletta Leotta abbia un asso nella manica e che lui sia proprio Matteo Mammì: “Spesso mi consiglia gli accessori e le scarpe da abbinare al vestito che indosso ma altre volte faccio andare la mia fantasia e… faccio dei gran casini”.

