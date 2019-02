Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis si sono lasciati/ Dopo un anno lei ha chiuso

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis si sarebbero lasciati definitivamente. L’annuncio ufficiale è arrivato tra le pagine del settimanale Chi, in edicola da oggi con il suo nuovo numero pieno zeppo di anticipazioni e rivelazioni di cronaca rosa. Nella sua rubrica dedicata proprio alle “Chicche di gossip”, si legge di una rottura che sarebbe stata decisa (e voluta) proprio dalla showgirl che ha interrotto la loro relazione d’amore a distanza di un anno dall’inizio. La storia tra l’ex Miss Italia e il divertente inviato de Le Iene sarebbe arrivata definitivamente al capolinea dopo una lunga stagione di alti e bassi che, purtroppo, avrebbero spinto lei a prendere una decisione risolutiva mettendo la parola “fine” alla loro frequentazione. Proprio la Pedron, in passato è stata lungamente protagonista del gossip dopo le passate relazioni. Ed infatti è nota la sua storia d’amore durata 12 anni con Max Biaggi, dal quale ha avuto due figli, Ines Angelica e Leon Alexandre.

Eleonora Pedron sarebbe tornata single, così come Nicolò De Devitiis, ultimamente finito al centro delle polemiche per la dibattuta intervista al giovanissimo calciatore della Roma Nicolò Zaniolo e alla sua mamma Francesca Costa. Proprio su questa faccenda, l’inviato ha chiesto apertamente scusa ai due interessati e a tutte le persone che si sono sentite offese dal servizio realizzato per lo show della domenica sera. La Pedron e l’inviato de Le Iene, sono stati insieme per tutta la durata del 2018 ma, spulciando i profili Instagram, l’ultima fotografia fianco a fianco, risale al passato 29 dicembre, confermando quindi, una crisi che probabilmente va avanti ormai da qualche tempo. L’ufficializzazione della loro relazione, era stata confermata condividendo uno scatto: “Potete anche non chiedermi se sono felice… perché lo sono”, confidava la 36enne padovana nella didascalia di Instagram. Prima di innamorarsi dell’inviato dell’irriverente programma di Italia 1, la Pedron aveva avuto una breve relazione con il deejay ed ex gieffino Tommaso Vianello detto Tommy Vee.

