Emma Marrone/ Il leghista Massimiliano Galli: “Non le ho detto di fare la mign*tta!”

E alla fine si continua a parlare ancora di Emma Marrone e della frase sessista che il leghista Massimiliano Galli le ha rivolto in risposta al suo “Porti aperti”. I concerti della salentina continuano e il suo grido di libertà e di accoglienza continua senza sosta nonostante tutto e tutti e lei stessa ha ribadito che non mollerà e non smetterà di dire la sua sulla questione in quanto italiana e libera di avere un pensiero e la libertà di parola. La diatriba continua e il nuovo colpo basso arriva nuovamente dal leghista o, ormai ex, alla luce della sua espulsione. A quanto pare Massimiliano Galli ha intenzione di andare avanti con questo suo pensiero e di non chiedere scusa alla bella Emma Marrone per la sua frase sessista e raggiunto dalle Iene non solo lo ha ribadito ma ha rilanciato la questione senza migliorare molto le cose.

NIENTE SCUSE E POI…

In particolare, al microfono degli inviati del programma di Italia 1 ha rivelato: ““La mia è stata un’iperbole. Non ho intenzione di chiederle scusa. Io non ho scritto che deve fare la mign**ta. Ho detto aprire le cosce perché c’era una sua foto con le gambe aperte. Chi pensa di attaccare la Lega, la cosa, cercare di… Io vi denuncio!” . Non solo la sua versione non cambia ma continua a ribadire che se Emma ha la libertà di dire il suo pensiero, lui ha quella di dire il suo e sulle gambe larghe continua dicendo che le foto dei suoi concerti la mostrano sempre così e visto che il suo pubblico paga, il gioco è fatto: “Non la stanno pagando mentre sta a gambe larghe?”. Infine, ai microfoni della Zanzara rimane fermo sulla sua posizione e parla addirittura di complotto contro il forte partito del momento, la Lega: “I media hanno strumentalizzato tutto contro la Lega. Se avesse scritto questa cosa un consigliere di un partito di minoranza nessuno avrebbe detto nulla. Lei ha detto aprite i porti. A ogni azione corrisponde una reazione“. Quale sarà la sua prossima uscita?

