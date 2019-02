Fabio Volo/ “Scrivere è dura, altro che muratori e operai”: battuta divide i social

Fabio Volo si gode le vacanze in famiglia, ma senza smettere di scrivere. Il noto conduttore radiofonico si è preso alcuni mesi di pausa dal lavoro per viaggiare con la sua famiglia, ma al tempo stesso sta lavorando ad un nuovo libro. Lo ha raccontato lo stesso scrittore attraverso i suoi canali social. «Comunque ci sono anche giorni in cui rimango chiuso in hotel a scrivere… non è che sono sempre in spiaggia», ha scritto Fabi Volo in un post. Il riferimento è alle ultime foto che ha pubblicato, dove mostra paesaggi mozzafiato. Attualmente infatti è in Nuova Zelanda, ma aveva anticipato a Radio Deejay che avrebbe girato anche in Australia, Hawaii, Fiji e Bali. Un post ironico quello dello scrittore che però ha attirato diverse critiche per una battuta. «Scrivere è un lavoro durissimo altro che il muratore il panettiere l’operaio o fare i mercati al mattino presto!», ha infatti aggiunto.

FABIO VOLO E LA BATTUTA CHE DIVIDE I SOCIAL

È bene precisare, anche se non necessario: Fabio Volo stava scherzando. Non a caso aveva concluso il suo post con delle emoticon sorridenti. Anche gli hashtag usati sono abbastanza indicativi: #ragazzofortunato e #gratitudine ad esempio. E quello della fortuna è un concetto che ha espresso nei giorni scorsi: «Posso proprio dire di essere un ragazzo fortunato. La storia che sto scrivendo mi piace molto solo ci metto un po’ a finirla perché come si vede dal video scrivo con tre dita solamente. Il tempo che poi passo con la mia famiglia è prezioso. Sento di aver fatto la cosa giusta». Eppure non sono mancati gli attacchi per la battuta precedente. «Stai senza far niente per un po’ prendi il reddito di cittadinanza e dopo ce lo romanzi», ha scritto qualcuno tra i suoi commenti su Instagram. Ancor più polemico un altro utente: «C’è gente che si sveglia alle 5 del mattino a -2 ok hai fatto un po’ di grana ma ostentare non so se a tutti fa piacere».

