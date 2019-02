Fatima Trotta/ Video, gaffe con il giornalista: “Ti puoi alzare?” ma… (Made in Sud)

L’ottava edizione di Made in Sud è pronta a ripartire sulla seconda rete di Casa Rai condotta da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Proprio quest’ultima, durante la conferenza stampa di questa mattina, è stata la protagonista indiscussa di una divertente gaffe insieme ad un giornalista che le poneva una domanda. Durante la presentazione dello show comico, ha chiesto ad un giornalista di alzarsi in piedi perché non riusciva a vederlo bene. “Ma io sono già in piedi” ha risposto lui, per poi aggiungere ironicamente: “Siamo in un programma comico, ci sta”. La Trotta, per tutta risposta si è scusata per lo scivolone, rispondendo: “Oh mio Dio scusami! Scusami, perdonami!”. La “figuraccia” però, è risultata molto divertente proprio per l’ingenua spontaneità della napoletana e l’ironia del collega che non si è offeso ma ha replicato con estremo sarcasmo avendo immediatamente la battuta pronta per replicare. La nona edizione di Made in Sud, partirà dal prossimo lunedì 4 marzo a partire dalle 21.25 su Rai2.

Made in Sud: Fatima Trotta, la gaffe con il giornalista

Oltre alla simpatica gaffe di Fatima Trotta, nel corso della conferenza stampa si è naturalmente parlato di Made in Sud in partenza. Carlo Freccero successivamente, ha spiegato per quale motivo ha deciso di mandare in onda lo show comico al lunedì sera, contro la fiction “Il nome della rosa”: “ne Il nome della rosa si racconta della ricerca di un libro smarrito, il secondo volume della Poetica di Aristotele, che tratterebbe della commedia e del riso e che tutti pensano che sarebbe stato fondamentale. Noi, sulla seconda rete, vi facciamo trovare questo libro attraverso Made in sud. Questo programma è una scommessa”. E su Stefano De Martino conduttore dello show, ha confidato: “So già che Rai1 me lo vuole portare via quindi questo significa che ho già fatto bene il mio lavoro”. E proprio Fatima Trotta, presente in quasi tutte le edizioni dello show (tranne una), ha affermato: “C’ho la famosa ca***mma della napoletana che non si arrende mai, torno carica come non mai. Come direbbe qualcuno di Gomorra, Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost’. Io ho già dato tutto a questa trasmissione, ho buttato il sangue, come si dice a Napoli. Quest’anno cos’altro posso dare? Penso che cercherò di fare gruppo”. Eccovi a seguire, la sua divertente gaffe con il giornalista.

“Puoi alzarti un attimo in piedi?” (Scusate la mia risata filtrata sotto ma non ho resistito) pic.twitter.com/QPGoPablWM — lallero (@SeeLallero) February 27, 2019





