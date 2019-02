Gabriele e Anna Maria, Non Ho l’Età / Video: “Il nostro è stato un colpo di fulmine”

Nel programma Non ho l’età, andato in onda oggi, è stata raccontata la relazione tra Gabriele e Anna Maria. Nel breve promo di anticipazione, Gabriele racconta di aver incontrato colei che è oggi sua moglie mentre prendeva il caffè e di essere stato fulminato da lei. Anna Maria invece sottolinea come il marito sia stato il primo amore, il primo uomo della vita, insomma il primo in tutto, ma purtroppo l’amore si è spento troppo presto. La moglie, come racconta Gabriele, era presa dalla sua attività commerciale mentre lui voleva altro dalla vita. I due quindi si sono conosciuti successivamente trovando in entrambi la voglia di stare insieme e di ricominciare una nuova storia. La storia, lanciata dal promo del programma, la scopriremo nei dettagli in serata.

Gabriele e Anna Maria a Non ho l’Età

Ricordiamo, per chi non conoscesse il programma Non ho l’età, che la trasmissione consiste in puntate di 20 minuti ciascuna, in cui viene raccontata la storia di una coppia che si è innamorata in tarda età, in seguito alla perdita del proprio coniuge, a una separazione, o non essendo mai riusciti a trovare la propria anima gemella. Inoltre il racconto delle storie personali è anche l’occasione per ripercorrere i principali avvenimenti storici del Novecento italiano: le due grandi guerre, il boom economico, il movimento studentesco e la contestazione, gli anni delle Brigate Rosse e i primi anni ottanta. Un programma quindi che racconta come anche in tarda età possa sbocciare l’amore e come si vive una storia dopo vicissitudini personali che hanno comunque lasciato il segno. Stasera toccherà quindi a Gabriele e Anna Maria. (Clicca qui per il video)

© RIPRODUZIONE RISERVATA