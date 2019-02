Gemma Galgani e Rocco Fredella/ Uomini e donne, la dama farà la sua scelta…

Uomini e donne finalmente volta pagina e regala a dame e cavalieri il gran finale ovvero le ultime tre puntate della settimana con protagonisti Gemma Galgani, Rocco Fredella e i loro colleghi. Saranno proprio i due ad aprire le danze tornando al centro dello studio e rivelando le ultime novità riguardo al loro rapporto e all’ultima settimana insieme, ma cosa sarà successo dopo gli ultimi scontri? Sembra proprio che al momento non ci siano molte rivelazioni a riguardo anche se la dama ultimamente è stata molto impegnata a Roma con la registrazione dello speciale La Scelta che l’ha vista protagonista come consigliera dei tronisti ad un passo dal loro momento fatidico. La bella dama torinese si è detta pronta a vivere un amore travolgente proprio come quello che ha visto protagonisti i giovani del programma, ci riuscirà davvero?

GEMMA E ROCCO FINALMENTE INSIEME?

Rocco Fredella in questi mesi l’ha corteggiata ma, secondo quanto ha detto la dama, non lo ha fatto usando romanticismo e sentimenti come lei avrebbe voluto, anzi. I due sono arrivati ad accusarsi a vicenda e mentre Gemma continua a ribadire che lui spesso è stato addirittura un po’ volgare facendo richieste hot, lui si sente ancora rifiutato e, nonostante la cena romantica alla quale hanno preso parte, lei alla fine lo ha mandato via senza chiedergli di salire a casa sua. Entrambi hanno ragione dai rispettivi punti di vista ma Rocco è convinto che Gemma non sia molto colpita da lui mentre quest’ultima è pronta a scommettere che lui vorrebbe usarla e basta. Troveranno un accordo alla fine e si lasceranno andare oppure no? Proprio nei giorni scorsi, alle pagine di Uomini e donne magazine, il cavaliere ha confidato: “Io sono un uomo che soffre la solitudine, sono tre giorni che a casa piango da solo, e questo Gemma l’ha sottovalutato. Questo portarmi avanti senza una meta e stuzzicandomi continuamente mi ha spinto a decidere di iniziare a giocare con le mie regole e di rimettermi in gioco con altre dame, nonostante io voglia ancora frequentarla”. Tutto finito quindi?

