Gerardo Greco non è più il direttore del Tg4/ Rosanna Ragusa al suo posto

Gerardo Greco non è più il direttore del Tg4: il giornalista lascia Mediaset dopo appena otto mesi. Nominato ad agosto al posto di Paolo Del Debbio, Greco ieri ha risolto il contratto che lo legava all’azienda di Cologno: la decisione è stata comunicata al comitato di redazione della testata oggi, 27 febbraio 2019. E c’è già la sua sostituta: parliamo di Rosanna Ragusa, sua condirettore negli ultimi sei mesi. Dopo aver concluso il ciclo di tredici puntate del programma W L’Italia, Gerardo Greco sarebbe stato silurato dal capo dell’informazione Mauro Crippa, come riporta Dagospia. Iniziata in pompa magna, l’avventura a Mediaset si è rivelata in salita: basti pensare alla faticosa direzione del Tg4 al talk in onda in prima serata che non ha ottenuto gli ascolti sperati, fermandosi poco sopra al 3 per cento di share.

E non sembra essere finita qui, come riporta il Corriere della Sera: il divorzio non sarà indolore e, se non ci sarà un’adeguata transizione economica per il danno che Greco sostiene di aver subito, si andrà in causa. Sostituito da Rosanna Ragusa, considerata vicina a Claudio Brachino, Greco nel 2013 aveva sostituito Andrea Vianello alla conduzione di Agorà e il suo sbarco a Mediaset è stato accolto con grande entusiasmo nel Biscione: era stato infatti individuato come il volto ideale per la svolta antisovranista chiesta da Silvio Berlusconi. Ma le tensioni interne sembrano aver avuto la meglio, con il via alla restaurazione voluta da Crippa: dopo il rientro di Mario Giordano con Fuori dal Coro, dal 7 marzo tornerà anche Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio.

