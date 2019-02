MOHAMED GHEZZAL/ Scontro con Sarah Altobello “Brutto si fece” (Isola dei famosi 2019)

Settimana da leader per Abdelkader Mohamed Ghezzal all’Isola dei Famosi 2019. L’ex calciatore, dopo aver vinto la prova della settimana, è stato eletto leader del gruppo e come tale ha diversi compiti da svolgere e fare rispettare in Honduras. La sua “leadership” però non ha conquistato tutti i naufraghi. Se Marina La Rosa ha visto un Ghezzal diverso, euforico e migliore al punto da dire “ci piace molto come leader”, non si può dire lo stesso da parte di Sarah Altobello che si è lamentata con Jo Squillo arrivando a litigare con Ghezzal. Dalla sua però l’ex calciatore in un confessione racconta: “tutti si sono fatti i compitini, per adesso sono contento“. Naturalmente queste parole sono state pronunciate prima della notte e dello scontro – discussione con Sarah Altobello.

Sarah Altobello si scontra con Abdelkader Mohamed Ghezzal

Durante la notte Sarah Altobello ha avuto una discussione con Abdelkader Mohamed Ghezzal per via di un…cocco! Ebbene si, la prorompente showgirl ha raccontato a Jo Squillo cosa è successo durante la notte quando si è confrontata con il leader della settimana. La Altobello ha avuto da ridire sulla gestione del cocco di cui si è sempre occupata con Aaron Nielsen, il figlio di Brigitte Nielsen. “Guarda Ghezzal lo puliamo io e Aaron il cocco” dice la Altobello, ma la reazione dell’ex calciatore è stata a dir poco spropositata per la showgirl che a Jo Squillo ha detto: “brutto si fece” al punto da spingerla a dirgli: “non ti permettere mai più di usare questi termini con me, a me la libertà di parola non me la toglie nessuno“. Non solo, la showgirl sul finale racconta a Jo Squillo di essere convinta che l’ex calciatore farà il suo nome in nomination.

La caccia al cocco d’oro

Nonostante la discussione tra Abdelkader Mohamed Ghezzal e Sarah Altobello torna il sereno in Honduras. In particolare il leader della settimana è chiamato a leggere una comunicazione da parte della produzione che riguarda la caccia al tesoro a cui possono partecipare tutti i concorrenti fatta eccezione per i tre nominati: Luca Vismara, Virginia e Viktorija Mihajlovic e Riccardo Fogli. “Leader vai ti stavamo aspettando” dice Marina La Rosa entusiasta del ruolo dell’ex calciatore a cui tocca spiegare le modalità di gioco. Semplice: i concorrenti, fatta esclusione per i tre nominati, dovranno cercare il cocco d’oro per conquistare l’accesso diretto alla finalissima della quattordicesima edizione de L’Isola de Famosi. Purtroppo neppure in questa occasione i naufraghi trovano il fatidico cocco d’oro. Chissà che non possa andare meglio la prossima settimana!



