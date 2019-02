Giampaolo Celli, chi è “l’amante” di Karin Trentini/Moglie di Riccardo Fogli nei guai

Nuovo capitolo del triangolo Giampaolo Celli, Karin Trentini e Riccardo Fogli. La moglie del naufrago dell’Isola dei Famosi 2019 continua ad essere al centro del gossip dopo le voci di un suo presunto tradimento con Giampaolo Celli che per lavoro vende abiti da sposa ed è spesso a contatto con personaggi famosi. Proprio durante uno dei tanti eventi ha incontrato Karin Trentini. Secondo il gossip, tra la moglie di Riccardo Fogli e Giampaolo Celli ci sarebbe una relazione clandestina che dura da quattro anni. Entrambi hanno smentito ma nella puntata di Pomeriggio 5 del 26 febbraio, Barbara D’Urso ha mostrato in esclusiva una foto pubblicata dal settimanale Nuovo in cui Karin Trentini e Giampaolo Celli sono abbracciati. “Ci saranno altri elementi che usciranno sul giornale che aggiungeranno nuovi interrogativi a questa storia. Spero che, da marito, gli facciano vedere queste foto. C’è di mezzo una famiglia”, ha detto Signoretti.

GIAMPAOLO CELLI: “NON HO UNA RELAZIONE CON KARIN TRENTINI”

Giampaolo Celli, ai microfoni di Domenica Live, ha smentito di essere l’amante di Karin Trentini. L’uomo, a Barbara D’Urso, ha spiegato di avere solo un rapporto professionale con la moglie di Riccardo Fogli e di non avere con lei rapporti nella vita privata. “Tutto questo è partito per due post fatti da Karin, questi due post sono stati un errore per il periodo in cui sono stati pubblicati, in qualsiasi altro momento non avrebbero avuto il risalto che ha avuto adesso con Riccardo Fogli naufrago all’Isola. Non è mai successo nulla tra me e Karin Trentini, abbiamo collaborato lavorativamente, conosco bene Riccardo Fogli ed è una persona straordinaria”, ha spiegato Giampaolo Celli, pronto a dimostrare in tutti i modi di non aver assolutamente una relazione clandestina con Karin Trentini.

GIAMPAOLO CELLI, SPOSATO E PADRE DI TRE FIGLI

Il gossip che si è abbattuto su Giampaolo Celli ha sconvolto la sua vita privata. Sposato e padre di tre figli, infatti, l’uomo ha raccontato che la figlia di 14 anni è stata travolta dai pettegolezzi sul suo conto al punto che, a scuola, le chiederebbero in continuazione notizie sull’argomento. “Io lavoro col mondo dello spettacolo da una vita, ma non faccio parte del mondo dello spettacolo, non sono qui per farmi pubblicità, vendono abiti da sposa e questa storia non fa bene alla mia attività. Ho una moglie bellissima, ho una figlia di 14 anni e va a scuola dove tutti quanti dal professore al bidello le hanno chiesto ‘ma tuo padre cosa ha fatto”, ha spiegato l’uomo che ha ribadito di non aver fatto assolutamente nulla con Karin Trentini. Dopo la foto mostrata a Pomeriggio 5, questa sera, Alessia Marcuzzi potrebbe riaprire la discussione sul presunto tradimento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA