Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e donne, nuova lite con Roberta?

Uomini e donne torna ad occuparsi di uno dei triangoli più amati da parte del pubblico di Canale 5 ovvero quello che vede come protagonisti Ida Platano, Riccardo Guanieri e la bella Roberta. Quest’ultima ha scelto di accettare e scambiare il numero con Riccardo andando incontro ad un vero e proprio tsunami che l’ha travolta in queste settimane e non per via del rapporto con il pugliese che, a quanto pare va avanti a gonfie vele, ma per quello che è il suo passato e il rapporto con Ida Platano. La dama è tornata in studio dopo l’addio a Riccardo ma non sembra molto pronta a mandare giù le attenzioni e le rivelazioni del cavaliere al centro dello studio e successo così nei giorni scorsi (dopo il week end d’amore del pugliese e di Roberta) ed è successo lo stesso nei giorni a seguire, cambierà qualcosa proprio oggi?

LE DONNE DI RICCARDO GUARNIERI

Riccardo Guarnieri continua la sua conoscenza con Roberta ma, intanto, nei giorni scorsi ha tirato in mezzo anche Pamela lusingandola con le sue avances anche in barba al suo rapporto Stefano, alla fine otterrà un sì anche da lei complicando la questione. Nei giorni scorsi, il vicolo delle news ha riportato alcune voci di alcuni fan del programma che hanno rivelato di aver visto Riccardo a Taranto insieme ad una dama e che questa non era Ida Platano confermando che tra loro ormai tutto è finito. A tenere duro e ad apparire insieme al cavaliere è proprio la bella Roberta con la quale Riccardo ha detto di trovarsi bene e di voler approfondire la conoscenza. Tina Cipollari ha già detto di lei che sicuramente non durerà più di un mese visto i comportamenti di lui, ma se così non fosse?

