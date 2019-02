Isola dei Famosi 2019, 7a puntata/ Eliminati e nomination: il tradimento di Marina

Mercoledì 27 febbraio, in prima serata su canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la settima puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Dalla settimana prossima, invece, l’Isola dei Famosi 2019 andrà in onda tutti i lunedì sera. A commentare la puntata, con la padrona di casa ci saranno, come ogni settimana, le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno, poi, le irriverenti e ironiche incursioni della Gialappa’s Band, pronta a puntare il dito contro i naufraghi, smascherando le oro perle di saggezza. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin, pronto a gestire il clima sempre più caldo che si respira tra i naufraghi e a raccontare e nuove prove che dovranno affrotnare i concorrenti, in primis la prova leader che metterà nuovamente l’una contro l’altro Soleil Sorge e Aaron Nielsen dopo le polemiche degli scorsi giorni sulla prova del fuoco.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: IL TRADIMENTO DI MARINA LA ROSA

Tra i temi al centro della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 ci sarà il tradimento di Marina La Rosa ai danni di Jo Squillo. Quest’ultima non si fida più dell’amica e le incomprensioni tra le due naufraghe stanno avendo ripercussioni su tutto il gruppo. Nei giorni scorsi, sull’Isola che non c’è, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni hanno parlato delle strategie degli altri concorrenti, ammettendo di essere molto delusi proprio da Marina che, a detta dei due naufraghi solitari, starebbe portando avanti un piano perfetto per eliminare i più forti e arrivare in fondo al gioco. “Io sono uscito a catena, se Marina salvava Jo, Jo salvava me. Quando Marina ha scelto Luca dopo è andata da Jo e le ha detto: ‘Scusami, ho scelto Luca perché altrimenti te avresti scelto Betta. Cioè mi voleva fare fuori! Mi ha leccato il c**o tutti i giorni perché le portavo da mangiare. Una roba infima proprio’”, ha raccontato Bettarini a Kaspar. Quest’ultimi, però, non potranno confrontarsi con Marina che, tuttavia, avrà un confronto proprio con Jo Squillo.

SOLEIL SORGE CONTRO TUTTI

Dopo aver conquistato i daytime, Soleil Sorge è pronta ad essere la protagonista assoluta della puntata live dell’Isola dei Famosi 2019. Prima di sfidare Aaron per il ruolo di leader, Soleil si confronterà con il gruppo dopo l’acceso scontro avuto in settimana. La Sorge ha dalla propria parte solo Jeremias mentre gli altri concorrenti considerano il suo atteggiamento presuntuoso e arrogante. La Sorge si è scontrata, in particolare con Ariadna con la quale sono volate parole pesanti. Tra le due bellissime naufraghe scoppierà la pace? La Romero, inoltre, sarà al centro del capitolo gossip. Dopo essere stata lasciata in diretta dal calciatore Francesco Acerbi che stava frequentando prima di partire per l’Honduras, Ariadna è sempre più vicina a Ghezzal con cui ha anche trascorso una notte sull’Isla Bonita. Tra i due, dunque, sta nascendo qualcosa?

LE SORELLE MIHAJLOVIC, LUCA VISMARA E RICCARDO FOGLI: CHI SAR À ELIMINATO?

Chi sarà eliminato tra la sorelle Mihajlovic, Luca Vismara e Riccardo Fogli? Sono questi i concorrenti nominati nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2019 che, questa sera, scopriranno se la loro avventura in Honduras continuerà. Il loro destino è nelle mani del pubblico che sceglierà i concorrenti da salvare attraverso il televoto. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Stefano Bettarini che, tuttavia, sta continuando a giocare sull’Isla Bonita, il risultato non è così scontato. Al momento, i sondaggi danno per certa l’eliminazione delle sorelle Mihajlovic che cominciano anche ad essere stanche della vita da naufraghe e del clima velenoso che si respira nel gruppo, ma andrà davvero così? Saranno proprio Virginia e Victorjia le prossime eliminate?



© RIPRODUZIONE RISERVATA