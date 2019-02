Jason Bourne/ Video, su Italia 1 il film con Matt Damon (oggi, 27 febbraio 2019)

Jason Bourne, in onda il 27 febbraio alle ore 21:30 su Italia 1, è un thriller d’azione con Matt Damon, nei panni del protagonista, e i premi Oscar Tommy Lee Jones e Alicia Vikander insieme a Vincent Cassel che, nel ruolo dell’antagonista, torna a recitare con Matt Damon dal lontano Ocean’s Thirteen del 2007. Prodotto nel 2016, il film, diretto da Paul Greengrass – candidato nel 2014 a miglior regista del Golden Globe per il film Captain Phillips, Attacco in mare aperto –, è il sequel di The Bourne Ultimatum. Alle musiche di Jason Bourne spicca il nome di John Powell, compositore britannico che ha lavorato alla colonna sonora di Shrek e Mr. & Mrs. Smith. Il costumista del film, Mark Bridges, l’anno precedente alla produzione di Jason Bourne, aveva lavorato ai costumi di Cinquanta sfumature di grigio.

Clicca qui per il trailer del film

Jason Bourne, la trama del film

Andiamo ora a vedere la trama di Jason Bourne. Dopo aver fatto perdere le sue tracce alla CIA, l’ex agente Jason Bourne si trova in Grecia, dove partecipa ad alcuni incontri clandestini di pugilato. Nel frattempo, a Reykjavìk, Nicky Parsons, interpretata da Julia Stiles, riesce a bypassare i codici criptati che proteggono i file della CIA ed entra a conoscenza del progetto Ironhand che mirava alla creazione di una piattaforma gratuita per la navigazione in rete il cui obiettivo finale era quello di spiare tutti gli americani. Il capo della divisione di cyber sicurezza dell’Agenzia, Heater Lee, interpretata da una magnifica Alicia Vikander, scopre l’hackeraggio e riesce a piazzare un segnalatore nel file scaricato. A questo punto, Nicky e Jason decidono di vedersi ad Atene, in piazza Syntagma, dove la donna rivela all’amico alcuni risvolti importanti che coinvolgerebbero il padre dell’agente, morto durante un attacco terroristico, nella pericolosa operazione Treadstone. Tuttavia, i due sono ignari del fatto che sulle loro tracce c’è un asset mandato proprio da Robert Dewey, direttore dell’Intelligence. Nel corso delle rivelazioni, i due vengono attaccati dal veterano e, dopo essersi messi in salvo su una moto, Jason e Nicky tentano di fuggire finché quest’ultima non viene raggiunta da un colpo esploso dagli agenti. Poco prima di morire, Nicky consegna a Jason la chiave di una cassetta di sicurezza in cui si trova una chiave USB criptata. Dopo essere riuscito a decriptarli con l’aiuto di un amico di Nicky, Jason si reca a Londra dove entra in contatto con un ex affiliato della CIA che gli rivela ulteriori dettagli del progetto Treadstone e di come suo padre, in realtà, si fosse opposto al progetto dopo aver scoperto alcune macchinazioni di Dewey. Nel corso dell’incontro, l’asset di Atene riesce a colpire Bourne che, nonostante venga colpito e ferito gravemente, riesce a fuggire. A ribaltare le sorti della vicenda soggiunge l’incontro da Jason e Lee, la quale rivela all’agente che la piattaforma Ironhand sarà presentata a Las Vegas. Jason vi si reca immediatamente e lì scopre che l’asset vuol uccidere il programmatore della piattaforma, intenzionato a rivelare al grande pubblico la verità sul software. È il tempo della resa dei conti, che si gioca nella camera d’albergo di Deway e dove s’incrociano i colpi di Jason, del veterano della CIA e della stessa Heater Lee.

Il trailer del film Jason Bourne





© RIPRODUZIONE RISERVATA