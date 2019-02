Jo Squillo/ Video: “Perdere mamma e papà non è stato facile” (Isola dei Famosi 2019)

Jo Squillo non ha digerito il tradimento subito da Marina La Rosa, che nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019 l’ha di fatto esclusa dalla catena di salvataggio. La naufraga, però, non è rimasta con le mani in mano e, dopo aver sottolineato il suo disappunto in puntata, ha cercato di chiarire il proprio punto di vista con la sua amica affrontandola su Playa Uva. “Sorelle? Sorelle sto ca**o ha tuonato la cantautrice rivolgendosi a Marina La Rosa – Ho imparato. Io per te non l’avrei mai fatto, qualsiasi cosa tu avessi fatto io ti avrei sostenuto, anche se tu avessi fatto una ca**ta”. Le due naufraghe, dopo un accesissimo chiarimento, si sono poi riappacificate stringendosi in un abbraccio, ma la querelle ha minato profondamente le fondamenta della cosiddetta “Isola delle donne”, che rischia irrimediabilmente di colare a picco. Qui il filmato del loro botta e risposta.

Jo Squillo “Perdere i genitori…”

La delusione subita da Marina La Rosa ha spinto Jo Squillo a meditare sui rapporti instaurati sull’Isola dei Famosi 2019. La riflessione, però, ha ben presto rispolverato ricordi nostalgici, portando a galla tutto il dolore per la perdita dei suoi amati genitori. “Sarà difficile (non perdere la leggerezza, ndr) – ha ammesso la naufraga nel bel mezzo di uno sfogo – perdere il papà e la mamma in un mese non è stata una cosa facile. Venire qui – ha proseguito poi la Squillo – è voglia di sentirsi vivere, ma rivivere certe cose brutte non mi piace”. Dopo essersi riappacificata con la sua compagna di avventure, la naufraga ha poi spiegato ciò che si augura nelle prossime settimane: “Spezziamo questa catena di cattiverie: viviamo che dobbiamo sempre guardarci alle spalle. (Ci chiediamo, ndr) mi posso fidare di una persona? Mi voglio fidare di una persona? E invece no. In questo momento sentirsi con una persona di fianco su cui sai di poter contare è importante e tu (Marina, ndr) eri questo”.

Solei Sorge nuova alleata?

Jo Squillo è finita al centro degli attacchi di alcuni concorrenti per aver difeso Soleil Sorge, dopo aver preso, per un’intera settimana, le distanze dal suo operato di leader. Ma cosa pensa veramente la naufraga dell’Isola dei Famosi sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? “Soleil è pesante, però il gruppo deve spiegarle la strada […] per non essere solo leader odiata”, ha ammesso la Squillo nel corso di un momento di riflessione in compagnia con le sorelle Mihajlovic. La concorrente ha inoltre evidenziato che parlare alle spalle dell’ultima arrivata non serve, per questo motivo è molto importante cercare di confrontarsi e farle comprendere i suoi errori. Dopo la delusione subita da Marina La Rosa, Jo Squillo è quindi sempre più vicina al gruppo di Soleil. Il suo nuovo atteggiamento segnerà profondamente il rapporto con l’ex gieffina?



