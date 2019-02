Karin Trentini moglie di Riccardo Fogli/ “Foto choc? C’è una bimba a casa!” La verità

Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, è stata accusata di aver avuto una relazione extraconiugale con l’imprenditore Giampaolo Celli. Per difendere il suo matrimonio da quelle che considera soltanto illazioni, la Trentini di recente è volata fino in Honduras, dove suo marito ha confermato con fermezza di non credere alle voci messe in giro sul suo conto. Ma quali sono gli elementi che hanno scatenato i rumors su una sua relazione con Celli? Tra gli indizi più importanti ci sarebbero due foto condivise sui social, che mostrerebbero i due diretti interessati stretti l’uno all’altra. Atteggiamenti amichevoli o professionali? A rispondere a questa domanda è stato il presunto amante, che nell’ultima puntata di Domenica Live ha chiarito, una volta per tutte, la natura del suo rapporto con la moglie di Fogli: “Abbiamo collaborato insieme, mi ha fatto da modella, ho prodotto anche un concerto di Riccardo, ma non ho rapporti con loro al di fuori di quelli professionali”.

Giovanni Ciacci: “È una foto scioccante”

A lanciare nuove accuse su Karin Trentini è stato Riccardo Signoretti, che nel salotto di Pomeriggio 5 ha annunciato nuovi dettagli sulla presunta relazione che la moglie di Riccardo Fogli avrebbe avuto con l’imprenditore Giampaolo Celli. A sostegno dello scoop, il direttore del settimanale Nuovo ha mostrato al pubblico una foto, che ritrae la Trentini e Celli stretti l’uno all’altra su una poltroncina a dondolo. “È una foto scioccante – ha tuonato Giovanni Ciacci dopo aver visionato lo scatto – questa situazione deve essere chiarita, questa foto parla chiaro. Possiamo essere amici quanto ti pare, però… con una persona sposata non ti butti addosso in quella maniera. Anzi, due persone sposate! Se è amicizia, la facciano vedere a Fogli, è molto importante”. Dello stesso parere Riccardo Signoretti, che ha aggiunto: “Resta un punto interrogativo. Per un rapporto di lavoro ti sdrai addosso?”.

“La mia foto con Giampaolo Celli? C’era anche mio marito Riccardo Fogli!”

Dopo lo scatto reso noto a Pomeriggio 5 da Riccardo Signoretti, Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, ha scelto di replicare sui social. La Trentini, infatti, ha rivelato che l’immagine incriminata non è una prova della sua relazione don l’imprenditore Giampaolo Celli, dal momento che, quando la foto è stata scattata, suo marito si trovava proprio nei paraggi. “La foto l’ha fatta quasi lui, perché c’era anche lui – ha tuonato la moglie di fogli su IG Story – Barbara (D’Urso, ndr), guarda, io non vengo da te per non togliere spazio a mio marito, che sta facendo un’isola meravigliosa, ma questa foto mio marito la conosce benissimo, perché c’è la maglietta di Ariccia, un concerto che Giampaolo ha organizzato per lui, ed ero molto contenta. Ragazzi c’è una bambina a casa – ha aggiunto poi Karin Trentini – e sentir parlare di queste cose mi rattrista molto, scusate”.



