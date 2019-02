KASPAR CAPPARONI/ “Con Marina La Rosa non ci ho mai parlato” (Isola dei Famosi 2019)

Kaspar Capparoni prosegue la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2019 sull’ultima spiaggia dove ha trascorso le ultime due settimane. La prima in completa solitudine, ma in compagnia del fidato uccello ribattezzato per l’occasione con il nome di Alberto in onoro del grandissimo Alberto Sordi. L’ultima settimana, invece, ha visto il naufrago condividere questo atollo di spiaggia in compagnia di un altro naufrago: Stefano Bettarini. I due, infatti, durante la puntata di mercoledì 27 febbraio 2019 dovranno sfidarsi contro il terzo naufrago per restare in gara nella quattordicesima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Canale 5. Intanto in questi giorni Stefano e Kaspar si sono molto avvicinati raccontando alcuni retroscena riguardanti gli altri naufraghi.

Kaspar Capparoni deluso da Marina La Rosa

La convivenza sull’ultima spiaggia de L’Isola dei Famosi 2019 tra Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini procede alla grande. I due naufraghi sono molto in sintonia, anzi si sono ritrovati anche a parlare degli altri concorrenti confrontandosi per la prima volta su alcuni eventi successi in Honduras. In particolare Stefano Bettarini, l’eliminato della scorsa puntata, ha puntato il dito contro Marina La Rosa: “Non hai idea di cosa ha fatto Marina. Nella catena di salvataggio ha salvato Luca e poi dietro ha detto che non ha salvato Jo, come avrebbe voluto, perché altrimenti lei salvava me. Mi ha leccato il c**o tutti i giorni per mangiare e poi mi fa questo”. Le parole di Bettarini hanno spinto anche l’attore di Rex a dire la sua sul comportamento della ex gatta morta del primo Grande Fratello dicendo chiaramente di essere rimasto molto deluso dal suo atteggiamento. Capparoni ha raccontato che La Rosa avrebbe raccontato alla produzione de L’Isola che lui e Marco Maddaloni avrebbero fatto un accordo per far diventare leader della settimana il judoka.

“Hanno detto tutti grandi stupidaggini”

“Ho sentito cosa hanno detto, hanno detto tutti delle grandi stupidaggini. Io con Marina non ho mai parlato, l’unica persona con cui ho parlato della prova sei stato tu” sono le parole dette da Kaspar Capparoni durante l’ultimo daytime de L’Isola dei Famosi 2019. Bettarini e Capparoni si sono poi confrontati anche sul campione di judo giudicato dall’ex calciatore come uno stratega pronto a tutto pur di vincere il reality. “Marco sarà il prossimo. La prossima volta lo nomineranno tutti. Sono venute fuori un sacco di cose in puntata. Lui praticamente va da tutti per convincerli di votare quello che lui vuole fare fuori, ma lui non lo vota così poi si giustifica e si salva agli occhi di tutti” ha detto Stefano Bettarini. Sarà davvero così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA