LA PORTA ROSSA 2, TERZA PUNTATA/ Anticipazioni: colpo di scena su Cagliostro

Mercoledì 27 febbraio, nella prima serata di Raidue, va in onda la terza puntata de La porta rossa 2, la fiction dal gusto noir interpretata da Lino Guanciale e Gabriella Pession nei panni del commissario Cagiostro e della moglie Anna e ideata da ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Dopo il debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 3.043.000 spettatori pari al 12.5% di share, la seconda puntata ha fatto registrare un lievo calo negli ascolti portando a casa 2.584.000 spettatori pari al 10.2% di share. Nelle prime due puntate, Cagliostro e Anna sono diventati genitori di una bambina, subito in pericolo come mostra una visione del commissario. Contemporaneamente, i processo sulla morte de commissario comincia, ma la testimonianza di Vanessa che confessa di essere una medium e di vedere e parlare con Cagliostro, ribalta la situazione facendo perdere alla ragazza credibilità. Vanessa, inoltre, riesce ad aiutare Filip che viene scagionato mentre Cagliostro cerca di capire chi vorrebbe far del male alla sua bambina.

LA PORTA ROSSA 2 ANTICIPAZIONI: L’ARRIVO DI UN NUOVO MEDIUM

Le dichiarazioni di Vanessa al processo contro Rambaldi per la morte di Cagliostro spingono Patrizia Durante a costringere la ragazza ad andare da lei, nella speranza che possa entrare in contatto con il figlio, morto in circostanze sospette alla fine della prima stagione. Oltre a Vanessa, però, arriva un nuovo medium, il cameriere che lavora nello stesso bar di Eleonora. Vanessa e Federico entrano in contatto e il ragazzo le confessa che i morti non sono altro che ombre con cui è possibile entrare in contatto. Paoletto e Stella, nel frattempo, stanno cercando di scoprire il responsabile dell’aggressione subita da Filip. I due, però, non riescono a trovare un punto d’incontro: lui, infatti, la considera responsabile del suicidio dell’ex moglie Daria. Stella, infatti, ha lasciato a Daria, affetta da una grave malattia, delle pastiglie con cui si è tolta la vita. Esasperata dalla situazione, Stella decide di trasferirsi. Paolo, invece, cerca rifugio tra le braccia di Lucia che nasconde un segreto.

COLPO DI SCENA NEL PROCESSO SULLA MORTE DI CAGLIOSTRO

Il segreto di Lucia viene subito a galla. La donna, infatti, sta indagando autonomamente sulla Fenice tirando fuori in dossier. Lucia, però, si sente in pericolo dopo l’apparente suicidio del fratellastro Nikolic che faceva parte della confraternita. Lucia, così, non rendendosi conto che è una trappola, segue Silvestrin nella grotta gigante. Cagliostro, non riesce a salvarla perchè chiamato da Vanessa. Jonas, nel frattempo, entra in possesso di una pistola: il suo intento è vendicarsi di Rambelli. Al processo sulla morte di Cagliostro, nel frattempo, la perizia sull’arma che lo ha ucciso risulta alterata, e contaminata dalle impronte di Piras. Il pm non ha altra scelta che metterlo sotto inchiesta. Anna, invece, si chiede perchè Antonio non vuole stare insieme a lei e si chiede se stia nascondendo qualcosa.



