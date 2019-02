Luca Vismara/ Video, in nomination: “Riparto da zero” (Isola dei Famosi 2019)

Luca Vismara, complice probabilmente la nomination ricevuta all’Isola dei Famosi 2019, ha perso quella verve che aveva contraddistinto i suoi primi giorni a Cayos Cochinos. Negli ultimi giorni, però, Ghezzal ha cercato di strappargli una promessa, esortandolo a recuperare la serenità con cui ha dato il via alla sua avventura honduregna. “Questa settimana voglio ritrovare la persona sensibile, bella, disponibile”, ha detto il leader rivolgendosi al suo compagno di avventura; e, a quanto pare, Luca sembra aver tratto ispirazione dalle sue parole, dal momento che ha scelto di vivere l’ultima settimana sull’isola cercando di concentrarsi soprattutto su ciò che lo rende sereno. “Riparto da zero”, ha annunciato il cantante dopo aver ascoltatole parole del Pirata. “Mi ha esortato ad avere dei valori che erano quelli dell’inizio dell’isola, valori a stomaco pieno, che è più facile”.

Luca Vismara in nomination

La nomination fa di Luca Vismara un candidato a una possibile eliminazione. Il naufrago, però, ha ammesso di non sentire il peso di un’imminente esclusione, per questo motivo ha cercato di vivere i suoi ultimi giorni sull’Isola dei Famosi 2019 in maniera più serena possibile. Al suo fianco, come sempre, le persone con cui va più d’accordo e che reputa tra le più coerenti, Virginia e Viktorija Mihajlovic; ma tra una riflessione e l’altra non ha potuto fare a meno di pensare alla delusione subita dall’ex amica Jo Squillo, che non ha perdonato a Marina La Rosa il mancato salvataggio, prendendo le distanze dal cosiddetto “gruppo del pisolino”. “Jo? Mi ha proprio deluso – ha ammesso l’ex allievo di Amici – Parlo per me, non di Marina, quello che ha fatto con gli altri non mi interessa”. Lo scontro si riaccenderà stasera in Palapa? Qui il video delle riflessioni del naufrago.

La madre: “Sarà un’esperienza che lo arricchirà molto”

Luca Vismara non è più il ragazzo pieno di grinta che un mese fa ha fatto il suo ingresso sull’Isola dei Famosi 2019. Provato dagli scontri con Soleil Sorge, e successivamente deluso dagli atteggiamenti degli altri concorrenti, il naufrago è apparso a tratti spento e con poca voglia di andare avanti. Riuscirà a superare la nomination di questa sera? A fare il tifo per lui, intanto, c’è sua madre Viviana Stucchi, che in un’intervista concessa a Spy Magazine ha condiviso il suo appello. “Sarà un’esperienza che lo arricchirà molto – ha ammesso la madre di Vismara raggiunta da Alice Penzavalli – Ci sono stati e ci saranno momenti di introspezione, ma il fatto che non abbia il telefonino è già tanto”. In seguito all’inaspettata nomination, che l’ha di fatto candidato all’eliminazione, Vismara potrà riabbracciare sua madre in Honduras?



