Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati ormai è ufficiale. A confermarlo è stata l’ex naufraga che su una storia di Instagram al veleno ha raccontato: “Non ho bisogno di cancellare vecchie foto dal mio profilo personale. Non ho bisogno di cancellare prove del mio passato. Ma cancello te dalla mia vita, grazie per avermi dimostrato chi sei”. Queste parole ovviamente fanno pensare che tra i due ci sia stata una rottura decisamente non tranquilla con qualcosa che è andato storto, talmente tanto da far sbilanciare una ragazza di solito molto contenuta. Andando a controllare il profilo di Instagram di Lucas Peracchi ci rendiamo conto poi che le parole di Mercedesz sono riferite al fatto che lui dal suo profilo ha deciso di eliminare tutte le foto di quanto fatto dai due insieme lungo questi mesi trascorsi insieme. Al momento però non è stato chiarito il motivo per cui i due hanno deciso di lasciarsi.

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati: una storia d’amore iniziata a Capri

La storia d’amore di Lucas Peracchi e Mercedez Henger, che si sono ormai lasciati, era iniziata a Capri. Lì i due si erano conosciuti e subito era scoppiata la passione con un colpo di fulmine che aveva travolto entrambi. Sembravano inseparabili tanto che Lucas era stato portato dalla splendida Mercedesz a conoscere la sua famiglia, diventando protagonista anche di numerose foto con loro che dimostrano come fosse ormai integrato e riconosciuto come il suo fidanzato. Lui aveva passato anche un momento complicato, fatto di botta e risposta con l’ex moglie Silvia Corrias, una situazione attorno alla quale però si era resa protagonista la figlia di Eva Henger, dimostrando grande maturità e affetto. E poi cosa sarà successo? Difficile capirlo finché uno dei due non deciderà di raccontare la sua versione.

