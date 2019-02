Marco Ferradini a Pomeriggio 5/ “Teorema? Oggi non la scriverei, sarebbe pericoloso”

Marco Ferradini sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5. Il celebre cantante, noto soprattutto per la sua “Teorema”, è tornato a farsi vedere in tv già qualche tempo fa, come ospite a Ora o mai più, lo show di Rai 1 condotto da Amadeus. Oggi sarà tra gli ospiti di Barbara d’Urso per parlare di “sessismo” e per riportare a galla alcune dichiarazioni da lui fatte qualche tempo fa proprio riguardo il suo celebre brano. Al Corriere della Sera, Ferradini ha ammesso che, nel tempo del MeToo e dove la violenza sulle donne è ormai sempre più diffusa, non avrebbe scritto questa canzone. «All’epoca in cui la composi era contro corrente. – ammette il cantante – Se cantavi i sentimenti eri un canzonettaro. Teorema dice una verità che è anche una banalità: le persone più le tratti bene e più se ne fregano.” Ferradini svela che mai avrebbe creduto che la canzone avesse tutto questo successo: “Furono le femministe a comprenderla per prime, volevano rapporti più forti: ok l’amore ma ogni tanto anche la guerra. Non era politicamente corretta”.

“Teorema? Oggi sarebbe un brano pericoloso”

Ma Marco Ferradini, pensando a ciò che caratterizza i tempi moderni e a come il tema della violenza sulle donne sia purtroppo all’ordine del giorno, confessa: “Credo che oggi sarebbe pericoloso come brano, probabilmente non lo riscriverei.” Così ne dà le motivazioni: “C’è una violenza insensata verso le donne. Penso sia frutto dell’impotenza dell’uomo di accettare i propri limiti e che sfoga, frustrato, contro la meravigliosa capacità delle donne di essere mille cose insieme. Gli uomini dovrebbero adorare la loro complessità. Invece ne hanno paura e alcuni, i più deboli, le vogliono distruggere”. Motivazioni che Ferradini motiverà ancora nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5.

