MARCO MADDALONI/ Video: “Sono deciso a vincere” (Isola dei Famosi 2019)

In questa edizione dell’Isola dei Famosi c’è un fatto su cui è necessario riflettere. Le donne presenti sulla meravigliosa spiaggia delle Honduras sono decisamente più ‘personaggi’ degli uomini. Un esempio in questo senso è dato (in negativo, purtroppo per lui) da Marco Maddaloni, noto ex Judoka italiano. Nelle ultime puntate dell’Isola dei Famosi stiamo assistendo a un clima teso, dovuto soprattutto allo scontro di personalità (prevalentemente femminili) molto forti. Soleil Sorge soprattutto è al centro di una turbolenta polemica o, come lo chiama lei, di un ‘serrato bullismo di massa’ nei suoi confronti. Donne come Ariadna o Marina La Rosa (l’ex indimenticata ‘gatta morta’ del Grande Fratello) l’hanno attaccata a più riprese, con buona pace e silenzio degli uomini. Fra questa marea silenziosa c’è anche Marco Maddaloni, spesso taciturno, non si sa se per qualità innate di fine stratega o per pura e semplice mancanza di argomenti. Delle due, l’una: già ma quale? Per ora l’ex judoka si limita a fare il suo, a rimanere in disparte e a non farsi conoscere né dal grande pubblico, né dai naufraghi compagni di viaggio.

MARCO MADDALONI, “VOGLIO VINCERE”

Il mondo dello sport italiano, al di fuori del calcio, vive di magri guadagni. Questo lo sappiamo bene: solo il mondo del pallone riesce a muovere cifre davvero significative e tutte le altre competizioni sono costrette a vivacchiare come possono. Non che qualcuno si lamenti, per carità, però la situazione è questa, che lo vogliamo oppure no. Marco Maddaloni, lo abbiamo già detto, è un judoka, e come tale fa parte di una ristretta nicchia, almeno qui in Italia, di estimatori di sport orientali. Va da sé che il montepremi dell’Isola dei Famosi faccia gola a molti, lui compreso. Se Marco Maddaloni dovesse riuscire a vincere il premio finale, entrerebbero nelle sue tasche la bellezza di 100.000 euro in gettoni d’oro, la cui metà, però, da devolvere in beneficenza. Dunque, conti della serva alla mano, all’ex jodoka potrebbero arrivare 50.000 euro tassati, sempre che vinca. Lui stesso ha dichiarato: “Sono qui per vincere, mi giocherò fino in fondo tutte le carte.” Fino ad ora, però, le carte, più che mostrarle sembra averle nascoste: che sia una tattica giusta?





