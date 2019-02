MARINA LA ROSA/ Video: tradisce Jo Squillo. È la burattinaia? (Isola dei Famosi 2019)

Il rapporto tra Marina La Rosa e Jo Squillo è andato in frantumi quando, nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019, l’ex gieffina ha scelto di salvare Luca Vismara tagliando fuori l’amica del cuore dalla catena di salvataggio. Secondo la concorrente, quella di fare il nome dell’ex di Amici sarebbe stata semplicemente una scelta strategica per salvare le sorelle Mihajlovic e mandare al televoto Stefano Bettarini, ma Jo Squillo non ha gradito la sua decisione e, dopo essere stata tagliata fuori, si è sentita tradita da colei che considerava come una sorella. “Sapevo che se sceglievo te, tu non sceglievi né Luca né le ragazze e ho dovuto fare una scelta“, si è giustificata la naufraga motivando la sua decisione all’amica del cuore. Jo Squillo, però, l’ha incalzata, chiarendo che al posto suo non avrebbe mai scelto di tradire un’amica: “Sorelle sto caz*o – ha replicato la cantautrice – ho imparato. Io per te non l’avrei mai fatto, qualsiasi cosa tu avessi fatto io ti avrei sostenuto, anche se tu avessi fatto una caz*ata“. Ecco il video del chiarimento.

Marina La Rosa, lite con Soleil Sorge: “Sei arrogante, insolente e…”

Marina La Rosa è stata attaccata duramente da Soleil Sorge: accusata dai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 di non essere stata una leader propositiva ma dispotica, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è scagliata contro l’ex gieffina, accusandola di non avere avuto, nei suoi confronti, un comportamento leale e corretto: “Sei falsa perché davanti a me, dall’inizio, sei stata tanto carina, ma quando mi giro… mi son venuti a dire che non approvi affatto come persona e sparli dietro. A me in faccia non hai mai detto nulla, quindi sei falsa“. La Sorge, dopo lo sfogo, non ha dato possibilità di replica, ma l’ex gieffina non è rimasta con le mani in mano e, nel bel mezzo di un confessionale, l’ha accusata di essere un elemento divisivo e restio al dialogo costruttivo: “Mi dispiace per lei, non solo perché è arrogante, insolente, è una persona davvero spiacevole e crea molte tensioni tra di noi“.

Bettarini accusa: “È ora di finirla!”

Ad accusare Marina La Rosa di manipolare una parte del gruppo dell’Isola dei Famosi 2019 è stato anche Stefano Bettarini, che ha lanciato le sue accuse dall’Isola che non c’è. “Quando Marina ha detto quella cosa a Jo mi è scoppiata la vena – ha ricordato il naufrago – Ma come? Tu non hai scelto Jo perché lei avrebbe scelto me? Di conseguenza le sto sul ca*o io! Marina mi ha escluso nell’eliminazione a catena, è ora di finirla di fare tanto la carina, di lisciare“. E se Bettarini è sul piede di guerra, lo stesso non vale per l’ex gieffina, che ha ammesso di essere rammaricata dall’uscita dell’ex calciatore: “Sai che mi dispiace? – ha rivelato La Rosa a Luca Vismara in un momento di riflessione – cioè, comunque tra me e Stefano ero più io che ogni tanto riavvicinavo“. E se quella adottata da Marina fosse semplicemente una strategia per eliminare i concorrenti che potrebbero ostacolare la sua vittoria?



