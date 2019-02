Milena Miconi e Mauro Graiani/ “Se ci sposiamo? Chissà…” (La Vita in Diretta)

Milena Miconi e Mauro Graiani ospiti a “La Vita in Diretta” per parlare della loro storia d’amore. «Ci siamo conosciuti a Santo Domingo, stavamo facendo un lavoro insieme lì», ha cominciato l’ex Miss Italia. Dopo l’esperienza professionale, i due sono rimasti in contatto. «Non l’avevo dimenticata», ha spiegato lo sceneggiatore e regista. Quando Tiberio Timperi gli ha chiesto come ha conquistato Milena Miconi, lui ha spiegato di non averla corteggiata. «Non le ho dato troppa importanza, con un po’ di strategia. Siccome è una bella donna tutti si aspettano che sono pronti a corteggiarla, ma ci si fa notare di più facendo il contrario». Tra l’altro il lavoro li ha tenuti inizialmente distanti, da qui le lunghe chiacchierate al telefono. Durante l’intervista c’è poi un simpatico siparietto. «Mia figlia su Instagram…», ha cominciato a raccontare lui. Milena Miconi lo interrompe: «Come se fosse solo sua…».

MILENA MICONI E MAURO GRAIANI A LA VITA IN DIRETTA

Milena Miconi ha raccontato a “La Vita in Diretta” che sua figlia ha conosciuto molti amici su Instagram. Inoltre, c’è una coppia di loro amici che si sono conosciuti su internet e che stanno insieme da tanto tempo. «Quanto ci si può fidare? Di internet o del compagno? Non lo so, ma internet è un modo come un altro per unire le persone, dipende da come lo si usa», ha spiegato Mauro Graiani. Il conduttore Tiberio Timperi allora ha “interrogato” la sua ospite: «Lui è molto pesante, lo ami veramente? Confermi?». E lei sta allo scherzo: «E che dobbiamo fare dopo 17 anni…». Ma le coppie nella rete possono durare o no? «Non è mai facile, bisogna guardare sempre nella stessa direzione. Se le idee sono diverse…», dice Milena Miconi. Mauro Graiani aggiunge: «Dipende da come ci si approccia, da quello che si cerca». I due comunque non sono sposati, ma non escludono questa possibilità. «Ci sposiamo?», si interrogano al termine dell’intervista senza sbilanciarsi.

