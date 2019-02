“Nadia Toffa ad agosto non ci arriva”/ Foto, messaggio choc: la reazione della Iena

Nadia Toffa finisce ancora una volta nel mirino degli haters. La conduttrice de Le Iene show, dopo l’appuntamento domenicale con la trasmissione di Italia 1, ha pubblicato due foto in cui sfoggia il più bello dei sorrisi per ringraziare tutto il pubblico che, ormai, la segue da anni con tantissimo affetto. Tra i tanti messaggi d’incoraggiamento e sostegno dei followers, è spuntano anche un commento choc da parte di un utente che è stato poi bersagliato di insulti dai fans di Nadia Toffa. L’hater in questione, infatti, sotto l’ultimo post di Nadia, ha scritto: “Ridi tanto che ti è rimasto poco” e per rispondere a chi gli ha dato del “cretino” ha poi aggiunto – “sarò pure cretino, ma ad agosto questa non ci arriva“. Parole cattive che non sono passate inosservate agli occhi attenti degli altri utenti che non solo hanno replicato all’autore, ma hanno inondato di messaggi d’affetto la Toffa.

NADIA TOFFA, LA RISPOSTA AL MESSAGGIO CHOC

All’autore del commento choc, Nadia Toffa ha risposto sfoggiando il più bello dei suoi sorrisi. La conduttrice de Le Iene Show ha poi scelto di bloccare l’utente in questione preferendo non alimentare ulteriormente la discussione. I suoi fans che in questi mesi non l’hanno mai lasciata sola, incoraggiandola a non mollare e a combattere con tutte le sue forze contro la malattia, continuano a rispondere all’hater il cui commento, però, non è più visibile. “Ciao Nadia purtroppo esistono persone cattive che non hanno il senso della vita poiché perdono del tempo a scrivere queste malvagie cattiverie mi fanno davvero tristezza. Forza Nadia, i tuoi fans ti vogliono bene. Sei un’anima speciale, un abbraccio forte” – scrive qualcuno e altri aggiungono – “In questo mondo esiste anche della feccia, ma rimane fine a se stessa, rifiuto di tutti non può tangere. Tu sempre raggiante e con tanta forza, che i duri la vincono”, “Guarda non ho parole per quella mer*a che ha scritto quella cattiveria”. Cliccate qui per leggere tutti i commenti.

