Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 febbraio 2019

Torna anche oggi, 27 febbraio 2019, l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica dal titolo Latte e Stelle. Andiamo a vedere da molto vicino cosa ha raccontato segno per segno. Capricorno: Questo è il momento di iniziare nuovi progetti. Non è più una fase di recuperare gli eventi del passato riciclandoli, ma hai necessità di fare qualcosa che lo rispecchia. In amore ci potrebbero essere dei dubbi, perché spesso ci si dà da fare tanto, ma la persona che sta vicino restituisce solo quello che è in suo potere. Acquario: Il cielo è molto positivo Il vostro fine settimana si prospetta positivo. vi sentite pieni di energia e forza. Per chi sta impiegando molta di questa vitalità nel lavoro ottenendo però pochi risultati questo è il momento di cambiare. Forse potrebbe arrivare presto una svolta molto interessante in vista del prossimo futuro.

TORO MOMENTO COMPLICATO, SEGNI FLOP

Andiamo ad analizzare i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi mercoledì 27 febbraio 2019. Il Toro vive in un momento in cui le cose sono abbastanza complicate. Urano spingerà verso nuovi obiettivi a marzo, ma fino a quel momento le cose potrebbero essere anche più difficili di quello che si pensa. I Gemelli non si devono fissare troppo su determinate situazioni, rischiano infatti di vivere dei momenti difficili. Qualcosa rischia di complicarsi, ma attenzione a non avere paura di tutto perché questo comprometterebbe il futuro. Urano opposto non sta dando buoni segnali alla Bilancia e anche se a marzo andrà via al momento le cose non vanno come si vorrebbe. Presto potrebbero arrivare delle svolte interessanti, dei cambiamenti che apriranno la strada verso un nuovo successo. Attenzione a rischiare di ritrovarsi a vivere delle situazioni non facili da gestire. Questo è un momento in cui si deve sempre contare fino a dieci prima di agire, ma poi bisogna comunque farlo.

ARIETE ENERGICO, SEGNI AL TOP

Ora è il momento di voltare diametralmente pagina per andare a vedere quelli che sono i segni al top sempre seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete nella giornata di oggi vive una crescita importante sotto il punto di vista dell’energia. E’ arrivato il momento di svoltare e le cose potrebbero davvero finalmente incanalarsi verso situazioni interessanti. Il Cancro non è al massimo, ma finisce nei top perché sta recuperando un po’ di energie per portarsi piano piano al massimo. Si deve evitare di perseguire degli amori impossibili che rischiano di creare uno stato di sofferenza psicologica che si riversa anche sul fisico. Forse è il caso di evitare di strafare, ma oggi si possono ottenere soddisfazioni. La Vergine si trova a vivere un mese di febbraio davvero molto interessante. L’amore potrebbe però essere passato in secondo piano per diversi motivi. Si sta vivendo un periodo importante, ma attenzione a sottovalutare la possibilità di vivere qualche contrattempo. Il Leone è innovatore, ma non sempre riesce a trasmettere le cose agli altri. Attenzione ad esagerare e a impuntarsi.



