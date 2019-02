Pierpaolo Petrelli, ex di Ariadna Romero/ “Francesco Acerbi si sentiva con un’altra”

Pierpaolo Petrelli ex velino di Striscia la Notizia, è l’ex fidanzato di Ariadna Romero. Da lei, circa due anni fa, ha avuto un figlio, il piccolo Leonardo, ma da quando si sono lasciati diverse volte lui l’ha accusata di non avergli permesso di vedere il loro bambino con regolarità. A raccogliere il suo sfogo è stata Barbara D’Urso, che negli ultimi giorni ha aperto nuovamente le porte del suo salotto a Petrelli per ascoltare il suo punto di vista sul percorso di Ariadna Romero all’Isola dei Famosi 2019. Petrelli, in particolare, ha rivelato di aver intuito con largo anticipo che la sua ex intrattenesse rapporti con il calciatore della Lazio, ma ha successivamente aggiunto di avere ulteriori dettagli su questa storia mai nata, mettendo in dubbio l’onestà del suo rivale. “Come sto vivendo tutto questo? Avevo intuito la storia che aveva con Francesco Acerbi, tra l’altro gliel’ha presentato un mio carissimo amico, con cui ho rotto i rapporti”, ha dichiarato Petrelli a Pomeriggio 5.

Francesco Acerbi frequentava un’altra donna?

La storia d’amore con Ariadna Romero si è conclusa ormai da qualche tempo, ma Pierpaolo Petrelli non ha mai smesso di prendersi cura di lei e interessarsi alla sua vita privata. Quando il suo migliore amico le ha presentato Francesco Acerbi, lui ha infatti deciso di chiudere per sempre quel rapporto, allontanando quella vecchia conoscenza che ha permesso il loro incontro: “L’ho trovato un po’ di cattivo gusto”, ha ammesso l’ex velino di Striscia la Notizia nel salotto di Barbara D’Urso. Ma Petrelli ha rivelato inoltre qualcosa, sulla vita privata del calciatore della Lazio, che potrebbe iscrivere la storia che noi conosciamo e dare una motivazione sensata al suo recente addio alla Romero: “Dopo la notizia che è uscita, le dichiarazioni che da dato Acerbi – ha aggiunto l’ex velino – un mio amico mi ha chiamato chiedendomi come fosse possibile che Acerbi si sentisse con Ariadna visto che si sentiva con una mia amica”. Qui il video.

Pierpaolo Pretelli, “L’ho vista abbastanza presa”

Pierpaolo Petrelli ha scoperto da un suo amico che Francesco Acerbi avrebbe avuto un’altra storia proprio mentre frequentava Ariadna Romero. Questa vicenda, ha raccontato l’ex velino di Striscia la Notizia nel programma pomeridiano di Barbara D’Urso, l’ha colpito molto, anche perché spera vivamente che la sua ex compagna possa ritrovare la serenità accanto a una persona che la ami in maniera sincera. “Sono rimasto colpito, per Ariadna, per tutto ciò che c’è stato con lei, mi ha dato mio figlio Leonardo, voglio vicino a lei una persona rispettosa, soprattutto per mio figlio. Con una persona che sta con un altro e le manca di rispetto in questo modo, dubito che possa succedere qualcosa”. Secondo Petrelli, inoltre, la sue ex era molto più innamorata di ciò che ha voluto far credere all’isola dei Famosi: “Mi ha meravigliato che abbia pianto per lui quando Jeremias ha fatto una battuta di cattivo gusto. Lei ha pianto pensando a cosa potesse pensare lui a casa, l’ho vista abbastanza presa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA