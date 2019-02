Renato tocca il sedere a Maria De Filippi e alla ballerina/ Uomini e Donne: è bufera

Dopo lo spazio dedicato a Gemma Galgani e Rocco Fredella, la puntata odierna del trono over di Uomini e Donne ha avuto un nuovo protagonista. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Renato, un nuovo signore del parterre maschile alla ricerca dell’amore. “Vengo da Ravenna, vado sempre a ballare, mi piace camminare. Non ho mai bevuto, non ho mai fumato. Sono vedovo da quasi tre anni, con mia moglie andavamo sempre a ballare. Cerco una compagna a cui piaccia ballare e camminare a piedi”, afferma il cavaliere. Maria De Filippi, per metterlo a suo agio, fa arrivare la ballerina di Amici, Francesca Tocca. “Lei è felicemente sposata”, dice a Renato che apprezza subito la bellezza della moglie di Raimondo Todaro. Renato, non potendo ballare con Francesca, decide di provare con Maria De Filippi. La conduttrice, però, si ritrova a vivere un momento molto particolare.

RENATO TOCCA IL SEDERE DI MARIA DE FILIPPI E FRANCESCA TOCCA: RABBIA DEL PUBBLICO

Maria De Filippi, al centro dello studio con Francesca, viene presa di mira da Renato che comincia a toccarla ovunque. La conduttrice cerca di allontanare il cavaliere vietando a Francesca di ballare con lei. La Tocca, così, balla con l’allievo di Amici, Umberto mentre Renato improvvisa il ballo con una signora del parterre femminile. Durante il ballo, però, c’è uno scambio di partner e, al termine della coreografia, Renato riesce a toccare il sedere anche a Francesca. La scena ha scatenato la rabbia del pubblico che, sulla pagina facebook ufficiale della trasmissione, si è scagliato contro il cavaliere. “Che schifo”, “fuori questo maiale”, “troppo invadente questo tipo”, “che volgare”, sono alcuni dei commenti scritti dagli utenti. Cliccate qui per leggere tutto.

