Riccardo Fogli sta male, Alvin furioso con i naufraghi/ Caos in diretta all’Isola

Una puntata dell’Isola dei Famosi così movimentata non si vedeva da tempo. Lo sa bene Alvin che ha perso la pazienza nel corso della diretta. L’inviato è stato più volte messo alla prova in questi giorni, basti pensare al brutto gesto di Jo Squillo che gli ha gettato contro pezzi di cocco. Ma, quando questa sera, durante la prova ricompensa, si è trovato a spiegare e poi mimare, perché non ascoltato, ai concorrenti cosa fare senza essere comunque capito, Alvin non ce l’ha fatta più. Così è sbottato prima contro Jeremias Rodriguez poi anche contro gli altri concorrenti. “Dovete stare al vostro posto. Ci sono le telecamere che devono lavorare” ha urlato l’inviato ai naufraghi, davvero ingestibili. Anche Alessia Marcuzzi, di fronte all’ennesimo comportamento indisciplinato, è stata costretta ad intervenire.

NUOVO MALORE PER RICCARDO FOGLI

“Naufraghi, Alvin ha avuto dei seri problemi nel gestirvi e tenervi tutti uniti. Vi prego di essere più disciplinati” ha chiesto la Marcuzzi in diretta. E se questo non bastasse, sempre durante la prova ricompensa, c’è chi non è riuscito neppure ad arrivare alla sua conclusione. Stiamo parlando di Riccardo Fogli che, al momento di attraversare il tronco sotto la sabbia, si è sentito male. Il cantante si è sentito senza forze e si è dovuto fermare. Ricordiamo che in settimana, Fogli ha accusato un malore per il quale è stato costretto ad allontanarsi da Playa Uva con i medici. È ritornato solo qualche tempo dopo ma senza le forze dell’inizio di questa avventura all’Isola dei Famosi. (Clicca qui per il video)

