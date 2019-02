RICCARDO FOGLI/ Video: dopo il malore arriva l’espulsione? (Isola dei Famosi 2019)

Riccardo Fogli rischia di essere squalificato dall’Isola dei Famosi 2019? A un passo dalla nuova puntata, tutto il pubblico di Canale 5 continua a chiedersi se l’ex voce dei Pooh, attualmente in nomination, dovrà lasciare l’Honduras dopo aver pronunciato un’offesa ai danni di Ariadna Romero. Fogli, infatti, nell’ultima diretta ha ricevuto una nomination proprio dalla naufraga cubana; ma la motivazione non gli è andata giù, tanto da lasciarsi sfuggire una frase di cattivo gusto: “La nomino a vita questa zocco*etta!”. Ma mentre buona parte del pubblico chiede la sua testa, scopriamo che, pochi minuti dopo, Fogli ha ritrovato il buon umore e il buon senso confidandosi con l’amica Jo Squillo: “Credo che il grande giudice alla fine sia il pubblico che ci guarda da casa – ha ammesso il cantante – è normale che quando siamo lì, su quelle panche, che qualcuno debba essere nominato”. I suoi fan gli perdoneranno questo scivolone? Qui il video.

Riccardo Fogli, un nuovo malore

Per Riccardo Fogli si chiude oggi una settimana non semplice. Negli ultimi giorni l’ex dei Pooh ha infatti avvertito un lieve malore, che l’ha costretto a prendere momentaneamente le distanze dall’Isola dei Famosi 2019. A chiarire cosa è successo è stata la fan page ufficiale dell’artista, che con un comunicato ha spiegato quanto accaduto ai tanti followers in attesa: “In merito al daytime di oggi in cui si evince che Riccardo è uscito per accertamenti medici – si legge sui social – vogliamo tranquillizzarvi che va tutto bene, ha avuto solo un calo di zuccheri ed è già rientrato sull’isola”. Il naufrago, quindi, ha recuperato a pieno la forma fisica e, dopo aver ottenuto il benestare del personale medico, è tornato a pieno titolo tra i naufraghi honduregni; ma questa non è la prima volta che avverte un malore: qualche giorno fa, dopo aver ingerito inavvertitamente il bulbo di una pianta non commestibile, ha accusato un malessere che ha reso necessario il trasporto in infermeria.

Amore a gonfie vele con Karin Trentini?

Alle polemiche sui presunti tradimenti di sua moglie Karin Trentini, Riccardo Fogli ha replicato con l’eleganza di colui che sa il fatto suo. Il naufrago, infatti, non ha nessun motivo per dubitare della sincerità della sua consorte e qualche giorno fa, nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2019, ha messo fine al chiacchiericcio sottolineando il proprio punto di vista. “Credo a cuore mio per tutta la vita – ha dichiarato Fogli in diretta – Mi fido ciecamente dell’amore che ho per lei”. Il concorrente ha inoltre parlato dell’amore che lo lega a sua moglie come qualcosa di puro e indissolubile, tanto da considerare Karen come “la donna che mi accompagnerà in macchina quando morirò e mi porterà all’inceneritore”. Il presunto tradimento di cui tutti parlano oggi è stato inoltre smentito da Giampaolo Celli, l’imprenditore con il quale, secondo i rumors, la Trentini avrebbe avuto una relazione. “Sono rimasto un po’ colpito. Sono sposato da 16 anni, ho dei figli – ha rivelato Celli a Domenica Live – La mia pubblicità non è il gossip, ma le sfilate”.



