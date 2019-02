Rissa tra vicini di casa: calci e pugni/ Pordenone, 42enne in ospedale (Pomeriggio 5)

Rissa tra vicini di casa a Pordenone, un’aggressione ripercorsa da Pomeriggio 5 con le testimonianze dei testimoni e della vittima. L’episodio è stato registrato sabato pomeriggio intorno alle ore 15.00: l’assalto violento ha avuto luogo nel giardino condominiale, una 57enne si è scagliata contro la vicina di pianerottolo di 42 anni. La signora Grazia aveva parcheggiato la macchina fuori dal portone dopo aver fatto la spesa e, mentre stava portando tra le sue mura le buste, è arrivata la vicina di casa con una amica in macchina. Il problema sorge quando quest’ultima prova a uscire dal giardino condominiale, non riuscendo a fare manovra in retromarcia: quando Grazia scende per spostare la macchina, la 57enne le dà calci e pugni, buttandola per terra tra gli insulti.

UNA TESTIMONE: “AGGREDI’ ANCHE ME”

La signora Grazia ha riportato una prognosi di sette giorni, raccontando di avere forti dolori anche alla schiena. Tutti i vicini di casa non vogliono parlare della 57enne, terrorizzati dalle sue possibili reazioni: basti pensare che cinque anni fa, nel 2014, fece un esposto e andarono dal Sindaco per capire se potevano essere aiutati in qualche modo per risolvere la situazione. Una donna che abita nel condominio ha raccontato ai microfoni di Pomeriggio 5: «Ho sentito le urla e sono uscita fuori, ho visto Grazia che si stava alzando da terra, per poi essere di nuovo sbattuta a terra». E spiega: «E’ stata aggressiva, alcune volte anche con me: mi ha rivolto parolacce e mi ha fatto dei gestacci, urlandomi contro. Tempo fa mi ha aggredita, purtroppo non ho potuto fare niente perché non abbiamo registrato quanto successo»

