SARAH ALTOBELLO/ Video: “Nessuno mi toglie la parola” (Isola dei Famosi 2019)

Clima teso all’Isola dei Famosi. Tra i tanti problemi che sono sorti nelle ultime ore, c’è da rilevare la lite avvenuta tra Sarah Altobello e Ghezzal sulle spiagge dorate dell’Honduras. I motivi di queste liti sono sempre piuttosto futili e il tutto si deve naturalmente alle particolari condizioni climatiche dell’ambiente circostante. Il leader di questo periodo ha infatti avuto qualcosa da ridire sui modi di Sarah, che da brava pugliese ha un linguaggio semplice e diretto, senza tanti fronzoli. La modella si era offerta di tagliare i cocchi, un’attività fondamentale in un luogo come l’Isola dei Famosi, ma Ghezzal ha storto il naso. Non per il fatto che si sia offerta, ci mancherebbe altro, ma perché alla richiesta di Ghezzal in troppi gli hanno risposto tutti insieme, contemporaneamente. Come dicevamo prima queste sono inezie, quisquilie, ma che vanno lette alla luce di una situazione particolarmente difficile. Questo è bastato, dunque, ad accendere la miccia tra Sarah Altobello e Ghezzal, che è proseguita per parecchio, ampliandosi a macchia d’olio.

SARAH ALTOBELLO “NON TOGLIETEMI LA PAROLA”

Il confronto tra Sarah Altobello e Ghezzal c’è stato subito e il tutto si è svolto in modo relativamente calmo. Relativamente, appunto, perché, anche se i toni non si sono alzati al massimo, il clima era comunque teso. Sarah Altobello ha ribadito in più occasioni che “Nessuno può permettersi di togliermi la parola, ci mancherebbe!”, parlando in modo calmo, ma deciso, con Ghezzal. Dal canto suo Ghezzal è sembrato incassare bene, dimostrando ancora una volta di avere buoni dote da leader, come peraltro confermato anche da Marina La Rosa. Sarah Altobello poi ha proseguito a dire le sue ragioni, sfogandosi con altri concorrenti dell’Isola dei Famosi, mantenendo sempre un basso profilo. Dopotutto, le varie questioni all’interno della playa sono all’ordine del giorno, sottolineando un clima di tensione che serpeggia ora dopo ora. La principale vittima resta Soleil Sorge, che, con il suo atteggiamento antipatico e arrogante, eclissa totalmente le altre piccole scaramucce Qui trovate l’ultimo daytime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA