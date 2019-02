Simona Ventura/ Video, piange per Niccolò Bettarini: “Perché volevano ucciderlo?”

Simona Ventura torna in Rai, destinata a rimanere e tenere alto il nome di The Voice Of Italy 2019. Ed infatti, la conduttrice torinese, sarà la protagonista assoluta della nuova edizione del talent show di Rai2. Intervistata da Bruno Vespa nel corso di “Porta a Porta”, la SuperSimo ha parlato a 360° di amore, lavoro e figli. Lo scorso luglio, come ben sapete, Niccolò Bettarini è stato accoltellato fuori da una discoteca e la paura, ha gettato letteralmente nel panico la conduttrice di Chivasso. “Perché volevano ucciderlo? È una domanda che rimane senza risposta. Un tempo c’erano le risse, ma oggi c’è una latente vigliaccheria. Quindici contro uno, dieci contro uno, è un mondo che un po’ spaventa. Lui ha difeso un amico. Loro l’hanno riconosciuto e gli hanno detto ‘Sei figlio di Bettarini, ti ammazziamo’”. Simona è apparsa visibilmente commossa durante il racconto dell’aggressione. Successivamente ha svelato cosa ha provato nel ricevere la telefonata che le comunicava il fattaccio: “Quella telefonata ha svoltato anche la mia vita. Sono morta e rinata in dieci secondi. Ero in Calabria per lavoro. Tengo sempre il telefono acceso. Il mio più grande incubo, come quello di ogni mamma, è ricevere una telefonata nel cuore della notte. Ho ricevuto questa telefonata alle 05:30 del mattino, stavo andando all’aeroporto. Dall’altra parte c’era un’amica di Niccolò, una ragazza meravigliosa che l’ha difeso, che piangeva. Mi si è gelato il sangue”.

Il ritorno in Rai, ecco come è avvenuto

Simona Ventura, nel corso della sua lunga intervista con Bruno Vespa durante “Porta a Porta”, oltre a parlare del figlio ha confidato tutte le sue emozioni nel ritornare in Rai con The Voice. Il programma musicale infatti, prenderà il via sulla seconda rete a partire dal prossimo 16 aprile. La nuova edizione verrà trasmessa per otto settimane e le prime sette puntate verranno registrate. La finalissima invece, andrà in onda rigorosamente in diretta TV. Simona quindi, ha svelato come è avvenuto il suo rientro nell’azienda di Viale Mazzini: “Una domenica di dicembre mi chiama Carlo Freccero che si era appena insediato alla guida di Rai2. Rispondo e mi dice ‘Non farmi perdere tempo, vuoi fare The Voice con me?‘. E io ho detto ‘Ne sarei onorata’ e poi ha messo giù. Poi ci siamo incontrati. Io sono molto istintiva e ho capito che quello era il momento giusto per tornare. Tornare in azienda è stato veramente bello. Ritrovo le maestranze, quella forza, quell’energia e spero di dare il mio contributo”.

Simona Ventura “replica” a Fulvio Collovati

Simona Ventura poi, nel corso della sua intervista a “Porta a Porta”, ha detto il suo punto di vista pure sul polverone sollevato da Fulvio Collovati e le donne che parlano di calcio in TV. La SuperSimo ha voluto dire la sua anche perché, per anni è stata al timore di alcuni programmi sportivi e quindi, può parlarne con effettiva cognizione di causa. “Sulle donne e lo sport posso dire la mia perché il calcio è stato il filo rosso della mia vita. Io penso che le donne possano parlare di calcio come gli uomini possono parlare di taglio e cucito. Oggi troviamo molti uomini in cucina, un tempo si sarebbe guardato a questo con sospetto. Bisogna un po’ meritarselo e avere l’autorevolezza per poterne parlare. Il mondo del calcio è molto cambiato in questi anni, quando mi sono fidanzata con Stefano Bettarini era il 1996, io mettevo parrucca e occhiali per andare a trovarlo perché sapevo che con il mio lavoro avrei creato dei problemi e degli ostacoli a lui. Oggi, invece, quasi tutte le donne entrano nelle carriere dei propri mariti e lo trovo giusto”.

Visualizza questo post su Instagram (Prima parte) Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: Feb 27, 2019 at 4:33 PST

Visualizza questo post su Instagram Seconda parte Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: Feb 27, 2019 at 4:34 PST

Visualizza questo post su Instagram Terza parte Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: Feb 27, 2019 at 4:38 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA