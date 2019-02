Soleil Sorge/ Video, lite con Ariadna e Marina: “Sei falsa” (Isola dei Famosi 2019)

Lo scontro tra Soleil Sorge e Ariadna Romero era nell’aria ormai da tempo: l’ultima arrivata dell’Isola dei Famosi 2019 ha infatti diverse volte scatenato la gelosia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, soprattutto a causa della sua vicinanza a Jeremias Rodriguez. Stavolta, però, a quanto pare il fratello di Belen non c’entra: ad accendere la miccia sarebbe stata un’incompatibilità caratteriale manifestata proprio dalla modella cubana, che ha accusato Soleil di averla descritta, dopo soli tre giorni sull’isola, come “una bambina viziata, che non capisce la vita”. Ma a scatenare le ire della Romero, che si è fiondata sulla Sorge con aria minacciosa, sarebbe stato anche il tentativo di quest’ultima di tirare in ballo suo figlio: secondo la cubana, infatti, l’ex corteggiatrice l’avrebbe accusata di dare un esempio sbagliato al suo bambino.

Soleil Sorge e l’attacco di Paolo Brosio

L’esperienza da leader dell’Isola dei Famosi 2019 di Soleil Sorge si è conclusa ormai da sette giorni, ma il ricordo delle sue gesta sembra ancora risuonare come un eco su Cayos Cochinos. I nuovi attacchi di quella che l’ex corteggiatrice ha definito come “La gang del bosco”, sono nati infatti dal confronto con il nuovo Pirata dell’isola, Ghezzal, che, contrariamente alla Sorge, sin dal primo istante è apparso sereno e propositivo con tutti. “Mi ha di nuovo assalita la gang del bosco. Meditano questi attacchi nel loro covo di vipere. Quello che fate voi è davvero grave”, ha affermato Soleil, visibilmente seccata dall’essere nuovamente al centro delle polemiche. Immancabile il commento di Paolo Brosio, che già in Palapa ha sottolineato la propria avversione nei confronti del suo carattere indisponente: “è venuta per esercitare il potere in maniera vessatoria, senza il rispetto delle persone, né quelle più piccole né quelle più grandi”.

La lite con Marina La Rosa

Le polemiche nei confronti Soleil Sorge si sono diffuse a macchia d’olio e ben presto hanno raggiunto anche un’altra grande leader di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2019: Marina La Rosa. L’ex gieffina ha infatti accusato l’ex corteggiatrice di essere entrata un po’ troppo a gamba tesa e di aver approfittato del suo ruolo di leader per osteggiare gran parte dei naufraghi. Soleil, però, non ha gradito la sua affermazione e, in virtù dei loro recenti trascorsi, ha accusato la naufraga di aver giocato sporco: “Sei falsa perché davanti a me sei carina, ma dietro le spalle parli male di me e dici che non ti piaccio per niente. Queste cose me le dovevi dire in faccia”. Soleil contro tutti? A quanto pare sì, dal momento che anche Jeremias Rodriguez sembra aver preso le distane da alcuni suoi atteggiamenti: “Non mi piace che se la prendono contro una persona – ha ammesso il fratello di Belen – Ma questo non significa che lei ha ragione”. Qui il filmato.



