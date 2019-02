Stefania Petyx aggredita da Nino Castanotto di Uomini e Donne/ Video, nuove accuse

Ancora guai per Nino Castanotto. Il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne è finito nel mirino di Striscia La Notizia qualche tempo fa, quando sono venuti a galla alcuni debiti dovuti ad ex dipendenti di quella che era la sua agenzia di viaggi. Oggi, il tg satirico di Canale 5 è tornato ad occuparsi di Castanotto, aggiungendo nuovi dettagli alla vicenda. L’incontro con il diretto interessato però non è andato nel migliore dei modi. Max Laudadio, che aveva già indagato sulla vicenda, ha scoperto di alcuni debiti che Castanotto avrebbe anche per la sua ultima attività, quella come ristoratore. Così, dopo alcune interviste a fornitori che hanno appunto parlato di debiti del cavaliere di Uomini e Donne nei loro confronti, l’inviato di Striscia ha passato la parola a Stefania Petyx, visto che Castanotto al momento si trovava proprio in Sicilia.

NINO CASTANOTTO AGGREDISCE STEFANIA PETYX

L’incontro tra Stefania Petyx e le telecamere di Striscia La Notizia e Nino Castanotto è stato più che burrascoso. Il cavaliere di Uomini e Donne ha aggredito la troupe capitanata dalla Petyx, rompendo anche una delle telecamere. Lo scontro è stato a tal punto forte che ha necessitato l’intervento dei carabinieri che sono accorsi in pochi minuti, cercando di placare la situazione. L’inviata di Striscia, dopo aver più volte sottolineato di aver ricevuto un’aggressione da Nino, ha comunque cercato di ottenere qualche chiarimento da Castanotto che, dopo aver polemizzato ancora, ha ammesso di avere dei debiti con alcuni clienti ma ha fornito alcuni documenti che testimonierebbero il rimborso, seppur non completo e quindi parziale, ad alcuni di questi. La vicenda è destinata a far discutere ancora. (Clicca qui per il video del servizio)

