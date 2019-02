Stefano Bettarini/ Video: “Marina La Rosa? Fa la carina, ma…” (Isola dei Famosi)

Stefano Bettarini ha detto addio al cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2019 dopo essere rimasto escluso da un’agguerritissima catena di salvataggio. Per lui si sono aperte le porte dell’isola che non c’è, dove attualmente staziona in compagnia dell’altro eliminato Kaspar Capparoni; ma l’uscita di scena ha segnato profondamente la sua fiducia nei confronti degli altri concorrenti, dal momento che è stata alimentata da una particolare strategia messa a punto da Marina La Rosa. L’ex gieffina ha infatti evitato di salvare la sua amica Jo Squillo, pur di scongiurare un suo possibile salvataggio: la cantante, infatti, avrebbe proseguito la catena facendo il nome di Stefano Bettarini e lasciando fuori, invece, altri concorrenti a lei più graditi. Per questo motivo, La Rosa ha preferito portare in salvo Luca Vismara, ma la sua strategia è apparsa particolarmente indigesta all’ex calciatore. “Non ha scelto Jo perché lei avrebbe scelto me? Di conseguenza le sto sul ca*** io”. Qui il video.

“Con Kaspar c’è feeeling”

Stefano Bettarini non sembra avere alcun dubbio: la vera Isola dei Famosi 2019 per lui ha avuto inizio nel momento esatto in cui ha messo piede sull’Isola che non c’è. Qui, ad attenderlo, ha trovato il naufrago solitario Kaspar Capparoni, al quale ha immediatamente scelto di unirsi, dimenticando tutte le incomprensioni del passato. E dopo una settimana i due non potrebbero essere più legati di così: tra attività di pesca, fuoco ed equa divisione dei compiti, i due sono riusciti a instaurare una solida amicizia. “Con Capparoni c’è veramente un ottimo feeling – ha ammesso l’ex di Simona Ventura – anche perché uno compensa l’altro nelle difficoltà e nelle complessità dell’Isola”. Dello stesso parere anche l’attore, che dopo aver passato del tempo insieme al nuovo naufrago ha confermato: “Tra me e Stefano non c’è competizione, ma una grande complicità”.

Stefano Bettarini vs “Il club del sonnellino”?

Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni hanno messo da parte tutti i contrasti del passato, dimenticando anche quella polemica sulla prova leader che avrebbe visto l’attore favorire proprio Marco Maddaloni. Di questa vicenda nelle ultime settimane si è parlato molto, ma di recente i due grandi esclusi dell’Isola dei Famosi 2019 hanno scelto di passare oltre, alleandosi contro colei che, a loro dire, sarebbe al centro di tutti gli intrighi del reality: Marina La Rosa. Ma Stefano Bettarini, a quanto pare, ne ha per tutti e con il suo arrivo sull’Isola che non c’è ha esultato per l’assenza di chi, sull’isola ufficiale, ha avuto normalmente accesso, senza alcun merito, alle quantità di pesce che lui ha contribuito a pescare. L’ex calciatore si riferisce forse al cosiddetto “club del sonnellino”, il gruppo formato da Luca Vismara, le sorelle Mihajlovic tanto caro proprio a Marina La Rosa?



