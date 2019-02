Tapiro d’Oro a Eleonora Daniele/ Video, Staffelli e la polemica su Achille Lauro

Eleonora Daniele ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia nella puntata di oggi, 27 febbraio 2019. L’inviato del noto telegiornale satirico Valerio Staffelli ha sottolineato alla donna come non abbia trattato il tema legato alla canzone di Achille Lauro a Sanremo 2019, Rolls Royce. Secondo Strisca si tratta di un chiaro ed evidente inno alla droga e ci si aspettava da Eleonora, conduttrice di Storie Italiane, che trattasse un argomento così importante e delicato visto che ne affronta sempre molti durante la trasmissione. Striscia addita alla conduttrice Rai di essersi anzi schierata dalla parte del cantante romano. Alle domande sull’artista Eleonora si è difesa, specificando: “Io non conosco Achille Lauro, non so chi sia. So che lui ha dichiarato che il testo non c’entra nulla con la droga. Si è anche scusato di alcune cose fatte nel passato. Se la canzone davvero manda questo messaggio spero che ne faccia altre ora con messaggi positivi”.

Clicca qui per il video della consegna del Tapiro

Tapiro d’Oro a Eleonora Daniele: continua la battaglia di Striscia la Notizia contro Achille Lauro

Il tapiro d’Oro a Eleonora Daniele è l’ennesima tappa di una vera e propria battaglia di Striscia la Notizia contro Achille Lauro. Il telegiornale satirico di Canale 5 si è schierato decisamente contro l’artista romano che al Festival di Sanremo 2019 si è piazzato nono con il brano Rolls Royce. Valerio Staffelli si era recato anche dal noto artista romano per cercare di trovare un modo per chiudere la questione ed evitare ulteriori problemi. Il rapper è stato scostante e si è innervosito subito, senza riuscire a trovare una risposta agli interrogativi dell’inviato. Secondo il tg satirico la canzone è un vero e proprio inno alla droga visto che si fa il nome di moltissimi artisti morti per problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti e altri in vita ma che comunque avevano avuto delle difficoltà con la droga. In più Rolls Royce è una sigla presente su una nota pasticca di ecstasy, cosa che per Lauro invece è riferita a una celebre frase di Marylin Monroe che sottolineava come era meglio piangere su una macchina di lusso che su un divano.



