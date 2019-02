Uomini e Donne/ Gemma tra Giorgio e Rocco? Fredella rompe il silenzio (Trono Over)

A differenza di quanto il pubblico crede, le cose tra Gemma Galgani e Rocco Fredella a Uomini e Donne procedono per il meglio. Anche nelle prossime puntate del trono Over, li ritroveremo al centro dello studio, nonostante le forti liti delle ultime puntate. Ricordiamo però che, proprio nella scorsa puntata, in studio per Gemma Galgani è arrivato un nuovo cavaliere pronto a conoscerla, Giorgio. Che la dama decida di frequentare anche lui? Rocco, alla rivista Uomini e Donne Magazine, ha tenuto a fare i suoi chiarimenti su questo aspetto. “In questi giorni è arrivato nel programma un altro uomo a conoscere Gemma e questo non è giusto… – ha esordito il cavaliere, per poi aggiungere – Io le avevo già detto, anche se lei non mi ascolta mai, che stavo perdendo la pazienza. Le sono stato dietro in tutto perché mi piace da sempre.”

GEMMA E ROCCO, UNA PROPOSTA PER CAPIRE

D’altronde, Rocco Fredella sta cercando in tutti i modi di far capire a Gemma Galgani quanto forte e reale è l’interesse nei suoi confronti. “La mia coerenza nei suoi confronti, nei confronti di ciò che provo per lei, è palese – ammette il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne – sono cinque mesi che in trasmissione le grido che ci tengo a noi. Ma è anche vero che, a oggi, la mia è una battaglia persa”. Per capire se Gemma ricambia davvero i suoi sentimenti e l’attrazione che prova nei suoi confronti, nelle prossime puntate del trono Over Rocco farà a Gemma una proposta importante che coinvolgerà la famosa villa che ha visto protagonisti finora i tronisti prima delle loro scelte. Cosa accadrà?

