Uomini e Donne/ Natalia torna da Andrea Zelletta? Lui svela che… (Trono Classico)

Le ultimissime anticipazioni ci svelano che la scelta di Ivan Gonzalez, nello speciale di Uomini e Donne, è ricaduta su Sonia Pattarino. Natalia Paragoni, quindi, non è la scelta dello spagnolo ma pare non sia stata tanto delusa da questo, infatti, coem prevedibile, la rivedremo presto nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Zelletta. D’altronde i due hanno già iniziato ad uscire da un po’ e la Paragoni è apparsa quasi più interessata a lui, seppur abbia voluto comunque tentare la villa con Ivan. D’altronde, anche l’interesse di Andrea per Natalia è reale. D’altronde, alle pagine del magazine di Uomini e Donne, il nuovo tronista, in merito a Natalia, ha ammesso: “Sicuramente c’è stata una sintonia iniziale, ma la strada è lunga. Lunghissima. Mi ha fatto piacere che lei si sia dichiarata per me, perché non me lo aspettavo, ma ora dovrò capire realmente con chi ho a che fare.”

ANDREA E NATALIA: DUBBI E CHIARIMENTI

Di certo, il percorso di Andrea Zelletta a Uomini e Donne non sarà incentrato soltanto su Natalia Paragoni ed è lui stesso ad ammetterlo: “Sono scese tante ragazze che mi incuriosiscono molto, perciò voglio darmi la possibilità di conoscere altre persone.” Il percorso di Natalia potrebbe però portare dei dubbi sulla veridicità dei suoi sentimenti. Andrea chiarisce anche questo aspetto: “Se mi fido di lei? A mente fredda verrebbe da pormi delle domande, ma piuttosto che farmi assalire dai dubbi preferisco aspettare che il tempo mi dia tutte le risposte. – ammette il tronista, che aggiunge – Quello che è certo, è che se fossi al posto di Ivan mi sarei arrabbiato molto per quello che è stato fatto vedere in studio.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA