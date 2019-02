Uomini e Donne, video parodia Quarto Grado/ Tina e Gianni come Nuzzi e prof Meluzzi

Tina Cipollari come Gianluigi Nuzzi. L’opinionista di Uomini e Donne ha portato Quarto Grado nel programma di Maria De Filippi per provare a risolvere un giallo, quello di Gian Battista Ronza e Claire Turotti. Il risultato è una parodia tutta da ridere, che non faticherà a prendersi il primo posto nella rubrica “I nuovi mostri” di Striscia la Notizia. «So che hai fatto un plastico…», esordisce Maria De Filippi. «Questo è Quarto Grado, giusto?», chiede ridendo la conduttrice mentre risuona in studio la sigla del programma di Nuzzi. Il plastico, che comunque ricorda quelli di Bruno Vespa a Porta a Porta, riproduce la vicenda dei due protagonisti del Trono Over accusati di aver complottato contro Uomini e Donne. I due infatti avevano cominciato una conoscenza che si è poi rivelata una montatura per guadagnare tempo in trasmissione, e di conseguenza visibilità. La stessa Tina fatica a mantenere il tono serio che si confà ad una trasmissione di cronaca. E infatti scoppia a ridere insieme al pubblico quando presenta il suo opinionista…

UOMINI E DONNE, VIDEO PARODIA QUARTO GRADO

Se Tina Cipollari è Gianlugi Nuzzi nella parodia di Quarto Grado, Gianni Sperti è invece il professor Alessandro Meluzzi, criminologo e psichiatra che aiuta il conduttore nell’analisi dei casi di cronaca nera. Tina non trascura alcun particolare nella parodia: arriva anche l’ultim’ora che segna la svolta nelle sue “indagini”. «Un quarto complice? Una donna… possiamo dare la notizia? Pregherei la regia di mandare la foto…», dice fingendo di avere l’auricolare nell’orecchio. E sullo sfondo compare la foto della quarta complice, Gemma Galgani, che risulta “ricercata”. «Che ruolo avrà secondo lei?», chiede al professor Meluzzi, cioè Gianni Sperti, prima di concludere la parodia di Quarto Grado. Un altro show di Tina Cipollari destinato a diventare virale. Una risposta pungente e ironica ai due protagonisti del Trono Over che tanto hanno fatto discutere nelle ultime settimane. L’opinionista comunque non smette di sorprendere (e divertire).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PARODIA DI QUARTO GRADO



