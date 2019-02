VIRGINIA E VIKTORIJA MIHAJLOVIC/ Addio al trio del pisolino? (Isola dei famosi 2019)

Virginia e Viktorija Mihajlovic a rischio eliminazione a L’Isola dei famosi 2019. Le figlie di Sinisa Mihajlovic affrontano la loro prima nomination contro Riccardo Fogli e l’amico Luca Vismara con cui formano il trio pisolino come sono stati chiamati da Soleil Sorge. Le ragazze, infatti, sull’isola non brillano particolarmente; anzi per molti naufraghi sono del tutto inesistenti. A dire loro però le cose in faccia è stata la nuova arrivata Soleil che, durante la sua settimana da leader, ha detto: “Sono sempre nell’ombra a non fare nulla“. Anche Riccardo Fogli, che peraltro le ha nominate la scorsa puntata, non ha gradito minimamente il comportamento delle due sorelle Mihajlovic che non hanno compreso il motivo che l’hanno spinto a nominarle: “Cercavo di spiegargli come stavano le cose e voltavano lo sguardo. Per me hanno chiuso“.

“Virginia e Viktorija? Mangiano per due e si danno da fare per zero”

La posizione di Virginia e Viktorija Mihajlovic è molto in bilico a L’Isola dei Famosi 2019. Le figlie di Sinisa dividono il gruppo per il loro comportamento ed atteggiamento. Diversi naufraghi, infatti, hanno rilasciato alcune dichiarazioni sulle ragazze in cui si lamentano della loro totale assenza sull’isola. “Mangiano per due e si danno da fare per zero” ha detto un naufrago, mentre Riccardo Fogli ha sottolineato quanto le due ragazze siano dimagrite in queste settimana al punto di dire “se fossero le mie figlie le rivorrei a casa“. Tra tutti i naufraghi però è la nuova arrivata Soleil Sorge ad accusare le figlie di Sinisa di essere “inesistenti”. Anzi la ex corteggiatrice di Uomini e Donne senza remore ha etichettato le sorelle Mihajlovic e il loro amico Luca Vismara come “il gruppo del sonnellino” riferendosi alle loro giornate trascorse a prendersi il sole in spiaggia.

“Non è vero che non facciamo nulla”: la replica delle sorelle Mihajlovic

Naturalmente Virginia e Viktorija Mihajlovic hanno reagito molto male alle parole dei compagni naufraghi. “Non è vero che non facciamo nulla, contribuiamo alla sopravvivenza in base alle nostre forze” hanno precisato dopo il video visto nel covo dei pirati. Tra i naufraghi l’unico a difenderle è stato Paolo Brosio legato da una grandissima amicizia con il padre Sinisa. “Sono le mie bimbe” ha detto il giornalista e conduttore televisivo. Ma per le sorelle Mihajlovic c’è poco da fare visto che dopo la puntata finiscono al televoto con Riccardo Fogli e Luca Vismara. Nonostante la nomination però le due ragazze non perdono il sorriso, anzi tramite il programma inviano un messaggio di auguri a papà Sinisa che ha festeggiata 50 anni!



