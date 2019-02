Viviana Stucchi, madre di Luca Vismara/ “Vorrei vederlo sorridere: sia se stesso”

Viviana Stucchi è la madre di Luca Vismara, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2019 ed ex allievo della scuola di Amici. La Stucchi, 61 anni, oggi è un’insegnante di educazione fisica ma in passato, precisamente nel lontano 1964 ha vinto Lo Zecchino d’Oro con il brano dal titolo “Il pulcino ballerino”. “Fu un’esperienza molto bella che ha segnatola mia vita – ricorda la madre del naufrago in un’intervista concessa ad Alice Penzavalli per Spy Magazine – Dopo la vittoria, ho cantato in Germania, ho partecipato a Sanremo dei piccoli e l’ho vinto, ho inciso una canzone nella casa discografica di Augusto Martelli, “Il ritratto della mamma” e lì mi prese in braccio Mina. Avevo 10 anni”. Ma le sue esperienze del mondo dello spettacolo non finiscono qui: “A 18 anni ho lavorato ad antenna 3 con Ciro Tortorella. Poi mi hanno spesso chiamata per rivivere i tempi dello Zecchino e l’ultima apparizione risale al 2011 con Fabrizio Frizzi in “Attenti a quei due”.

Viviana Stucchi, “il nostro è un rapporto molto stretto”

Il bagaglio musicale di Viviana Stucchi fa di Luca Vismara un cosiddetto “figlio d’arte”. “Sin da bambino me lo portavo dietro e ha annusato il profumo della televisione”, ha ammesso l’ex cantante nell’intervista concessa a Spy Magazine, dove rivela inoltre di aver duettato con suo figlio nel corso di una trasmissione dedicata alla festa della mamma. Oggi, conferma inoltre madre di Vismara, a legarli è “un rapporto molto stretto […] un grandissimo amore […] fatto anche di scontri, come tutti i rapporti, ma ci amiamo”; la Stucchi traccia infatti il ritratto di un rapporto materno fatto di piccole e di grandi cose, di presenze e di attimi di quotidianità indimenticabili. Ma cosa pensa la madre di Luca del suo recente percorso ad Amici? “È stata una bella prova. È stato un po’ osteggiato da Rudy Zerbi ed è stata dura dal punto di vista fisico […] però quell’esperienza gli è servita ed è contento di averla fatta”.

“Vorrei dirgli di…”

Viviana Stucchi ha parlato dei recenti contrasti che hanno visto suo figlio Luca Vismara al centro degli attacchi dell’ultima arrivata Soleil Sorge. “Se l’è cavata bene, è uno che dice sempre quello che pensa, ma mai in modo offensivo – ammette la Stucchi nell’intervista concessa a Spy Magazine – si è sentito un po’ privato dal suo ruolo da fuochista e ha voluto farlo presente”. Ma quali sono state le parole che gli ha detto prima di partire per l’Isola dei Famosi 2019? Il suo consiglio, rivela la Stucchi, è stato quello “di essere se stesso”, anche se ammette di essersi preoccupata soprattutto per la labirintite, che avrebbe potuto rendergli molto complicato effettuare i giri con la ruota del riso. Oggi, però, gli direbbe semplicemente “di avere un po’ più di leggerezza, di sorridere, di fare il suo percorso e di cantare”. Riuscirà a parlare con lui nel corso della serata?



