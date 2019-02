Alessandro Bigatti/ Video, ancora a rischio eliminazione? (MasterChef Italia 2019)

Alessandro Bigatti è un aspirante cuoco di 33 anni e vive a Lodi dove lavora con il suocero come impiegato, per lui MasterChef Italia 2019 è palcoscenico di riscatto. Ai provini si è distinto perché ama gli ingredienti semplici e le verdure fresche a cui ama dare un gusto genuino e autentico. Nell’ultima puntato del 21 febbraio Alessandro è stato messo alla prova. La puntata è iniziata con la prova della Mistery Box e il piatto di Alessandro non è arrivato agli assaggi. Il vincitore Salvatore ha potuto decidere il tempo a disposizione dei concorrenti per l’Invention Test e Alessandro, insieme a Virginia e Anna ha 60 minuti (clicca qui per il video). Alessandro ha scelto la scatola con una spesa da 15 euro sperando ci fosse il pesce, invece ha trovato il galletto. La migliore della prova è risultata Gloria che per la prova esterna presso l’Associazione Italiana Persone Down ha scelto proprio Alessandro come componente per la squadra blu da lei capitanata. A trionfare nella prova in esterna è stata la squadra rossa con 46 punti, contro i 14 dei blu. Alessandro, insieme ai suoi compagni di squadra, è finito dritto al Pressure Test. Alessandro, in coppia con Samuele, ha dovuto flambare, sfilettare, impastare e sifonare . I due aspiranti chef non sono riusciti a utilizzare il sifone per completare il piatto. Alessandro e Samuele hanno affrontato Gilberto nello step finale del Pressure Test: alla fine è stata Samuele a togliersi il grembiule di MasterChef.

Alessandro Bigatti, MasterChef Italia 2019: la creatività basterà?

Nelle scorse puntate Alessandro Bigatti ha dimostrato di essere un concorrente abile, estroso e abbastanza forte rispetto agli aspiranti cuochi di MasterChef Italia 2019. I suoi pregi sono la creatività, la precisione e la semplicità delle sue ricette. I suoi difetti, invece, sono l’insicurezza e la difficoltà a confrontarsi con i quattro giudici di Masterchef. Durante la puntata del 21 febbraio il confronto con lo chef Cannavacciuolo ha in un certo senso evidenziato la scarsa prontezza a rispondere, interagire e fornire una spiegazione valida. Tuttavia nella prova del Pressure Test Bigatti ha dimostrato che sa essere molto bravo e preciso anche sotto pressione. Nella prossima puntata di Masterchef, che andrà in onda giovedì 28 febbraio, si spera che Alessandro esca un po’ fuori dal guscio e si dimostri più ricettivo nei confronti delle critiche e dei suggerimenti dei giudici. Migliorando la sua capacità di ascolto sarà in grado di cogliere più suggerimenti su come crescere e migliorare nella trasmissione.

