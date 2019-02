Amici 18 / Alessandra Celentano contro Rudy Zerbi: “Sei come Mowgly, non capisci!”

Mowgly per la danza e Alessandro Casillo per il canto sono sicuramente gli allievi più discussi di questa edizione di Amici. Se Alessandra Celentano ha più volte ripreso e accusato Mowgly per i suoi comportamenti e il suo poco impegno, stessa cosa ha fatto Rudy Zerbi con Casillo. Ma cosa accade quando sono Zerbi e la Celentano ad accusarsi reciprocamente e proprio per gli allievi prima citati? La risposta è stata data nell’ultima fascia di Amici 18 andata in onda su Canale 5, che ha visto lo scontro acceso tra i due professori. Dopo essersi sentita chiamata in causa da Zerbi, la Celentano ha fatto il suo ingresso in sala relax. “Rudy, non ho capito, perché mi metti in mezzo? Mi hai nominato due volte in una situazione in cui stai spiegando che tu non hai pregiudizi personali come la maestra Celentano. Quindi vuoi dire che a me, invece, sta antipatico Mowgli?” ha esordito.

CELENTANO CONTRO RUDY ZERBI: “SEI COME MOWGLY, NON CAPISCI!”

Alessandra Celentano è un fiume in piena nella nuova puntata di Amici e attacca Rudy Zerbi: “Vuoi dire che a me sta antipatico Mowgly? Stiamo scegliendo i concorrenti adatti al Serale. Non mi basta quello che fa lui. Io ho il mio metro di misura. Mi meraviglio di te, Rudy. Però ad Alessandro Casillo tu puoi dire che con lui non è una cosa personale”. Zerbi ha ribadito la sua posizione, rispondendo alla Celentano: “Sai qual è la differenza? Io a lui non ho dato sempre voti bassi. Tu invece fai pensare che gli dai quei voti per delle questioni personali”. Dopo un acceso botta e risposta, la Celentano, furiosa, ha lasciato la sala con tanto di: “Rudy, tu sei come Mowgly: non capite l’italiano”. Insonna, gli animi nella scuola sono sempre più accesi.

