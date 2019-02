Andrea e Teresa insieme dopo Uomini e Donne/ Lui vuole riconquistarla, lei è confusa

Colpo di scena nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Nello studio di Canale 5 si torna a parlare della scelta di Teresa Langella perché dopo il confronto di qualche giorno fa tra la tronista, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, sono accadute molte altre cose. Oggi, infatti, Teresa è tornata in studio perché ha incontrato Andrea fuori da Uomini e Donne. Come svela ilvicolodellenews, Dal Corso ha davvero tentato in tutti i modi di avere un confronto senza telecamere con Teresa. L’ex corteggiatore si è recato a casa sua ma non ha trovato Teresa perché in quelle ore si trovava al castello per registrare la scelta di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. La ricerca di Andrea non si è però fermata qui. Dopo aver saputo dove fosse Teresa, Andrea è andato da lei al castello ma non ha avuto il permesso di raggiungerla.

Teresa Langella confusa, Andrea si ripropone

Poco dopo, Teresa Langella è stata però chiamata da parte con la scusa di un’intervista ma nella camera del castello ha trovato proprio Andrea Dal Corso. È stata perciò registrata un’esterna/confronto che vedremo nelle prossime puntate e che ha visto una sorpresa e imbarazzata Teresa che si ritrova di fronte ad Andrea che le dice di essere davvero interessato a lei e di non aver mai smesso di pensarla in questi giorni. Confessa inoltre di aver avuto paura nel momento della scelta di non essere all’altezza. Lei è confusa e crede che Andrea faccia tutto per ripulirsi la faccia ma lui insiste e, a conferma di questo, oggi non è presente in studio perché vuole parlare con lei lontano dalle telecamere, gesto che Teresa apprezza. Tuttavia, l’ex tronista si dice confusa “il cuore mi dice una cosa, la testa un’altra”. Andrea, nei prossimi giorni, le dimostrerà che i suoi sentimenti sono sinceri e lei accetta.

