BENJI E FEDE/ Video, “E’ stata la prima volta, bella esperienza” (Che Dio ci aiuti 5)

Ci saranno anche Benji e Fede nel prossimo episodio di “Che Dio ci aiuti 5” in onda giovedì 28 febbraio 2019 in prima serata su Raiuno. La fiction campione d’ascolti ha in serbo una bellissima sorpresa per i fan del duo più famoso del pop italiano che interpreteranno se stessi nell’episodio “Da grande”. I due cantanti saranno protagonisti di una speciale sorpresa che Valentina e Azzurra vogliono realizzare per Eugenia, la piccola affetta da nefroblastoma e ricoverata in ospedale. I due cantanti trascorreranno diverso tempo con la piccola Eugenia regalandole una giornata indimenticabile. Non solo, Benji e Fede, con la complicità di Eugenia e Valentina, interpreteranno anche alcuni dei loro brani di successo.

Benji e Fede: “ed è stato divertente”

Un’esperienza sicuramente importante per la carriera di Benji e Fede che dal 2012 hanno infranto ogni record nella musica italiana. Il duo pop canoro nel giro di pochi anni è riuscito ad imporsi nel panorama musicale italiano conquistando le classifiche di vendita e non solo, visto che hanno condotto un programma televisivo ed ora “recitato” in una fiction. Ecco cosa ha raccontato il duo canoro di questa loro prima esperienza su di un set di una fiction: “È la prima volta che partecipiamo ad un fiction e per noi è stata una bella esperienza. Non abbiamo proprio recitato ma abbiamo interpretato noi stessi ed è stato divertente. Inoltre ci piace l’idea di aver preso parte ad una fiction che tratta sempre temi delicati ed è capace di unire il pubblico dei genitori e dei figli”.

Benjamin Mascolo: lo sfogo sui social

Dopo aver dominato le classifiche di vendita, Benji e Fede hanno deciso di prendersi un periodo di pausa. In questi giorni Benjamin Mascolo ha pubblicato un lungo sfogo sui social in cui ha raccontato, senza mezzi termini, la necessità di allontanarsi per un pò dai riflettori e dal clamore del mondo dello spettacoli. Un periodo di pausa voluto come scrive Benji sui social: “Pensandoci bene credo che il più grande viaggio nella vita di un essere umano sia quello alla ricerca di se stessi, e quindi ogni singola scelta che facciamo quotidianamente sia come un piccolo passo avanti o indietro, per avvicinarsi o allontanarsi dal proprio nucleo interiore”. Non solo, Benjamin parla di mal di vivere, una parola forte per il giovane cantante che si confida a cuore aperto con il suo pubblicando precisando di voler fare una sorta di percorso verso “la ricerca della più onesta a cruda verità interiore, che appartiene a ognuno di noi singolarmente fin dalla nascita, ma spesso trascuriamo al punto di dimenticarci chi siamo.

E così ci svegliamo un giorno e ci rendiamo conto di avere un lavoro che odiamo, una moglie che non amiamo, amici che non ci capiscono e figli che non ci sopportano”.





