Che Dio ci aiuti 5, 7a puntata/ Anticipazioni: Azzurra in crisi, Nico lascia Maria?

Giovedì 28 febbraio, in prima serata su Raiuno, l’appuntamento è con la settima puntata di Che Dio ci aiuti 5, la fiction interpretata da Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Cristiano Caccamo e Gianmarco Saurino che ogni settimana, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Nei due nuovi episodi in onda questa sera, Suor Angela sarà alle prese con nuovi casi da risolvere mentre la vita delle sue ragazze diventerà sempre più complicata. Mentre Valentina sarà divisa tra Gabriele e il suo nuovo fisioterapista, Azzurra sarà alle prese con una nuova crisi esistenziale causata dal’imminente partenza di Athos mentre Nico, stando di accontentarsi, prenderà una decisione definitiva sulla sua relazione con Maria, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: “BATTITI”

Nel primo episodio della settima puntata di Che Dio ci aiuti 5 dal titolo “Battiti”, Suor Angela è alle prese con il caso complicato di una ragazza che pensa che la vita sia un gioco. Con l’aiuto di Pietro, Suor Angela cercherà di farle capire che non può mettere in pericolo la propria vita che è solo una e in quanto tale va protetta. Valentina, nel frattempo, ha accettato l’invito a cena di Alessio, ma non volendo andare da sola, chiede a Nico di accompagnarla. Il giovane avvocato, così, sceglie di farsi accompagnare da Ginevra che, per aiutare Valentina, accetta di partecipare alla cena a quattro. Azzurra, invece, scopre che Athos le ha organizzato una bellissima sorpresa, ma lei, pur volendo andare avanti con la sua vita senza dimenticare Guido e Davide, si rende conto che, forse, non è ancora pronta a questo tipo di sorprese.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: “DA GRANDE”

Nel secondo ed ultimo episodio della settima puntata di Che Dio ci aiuti 5 dal titolo “Da grande”, il convento degli Angeli Custodi viene sconvolto dall’arrivo di Teodora, la mamma delle gemelline tornata da Los Angeles con una notizia sconvolgente per Gabriele. Cosa lega il bel dottore alle gemelline e a Teodora? In assenza di Maria, Nico e Ginevra trascorrono sempre più tempo insieme legando molto. Valentina, nel frattempo, è impegnata ad aiutare Eugenia a realizzare il suo sogno: incontrare Benji e Fede. Azzurra, invece, con l’aiuto di Suor Costanza cerca di resistere alla tentazione di usare la carta di credito, dimenticata da Athos, per andare a fare shopping. Ci riuscirà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA