Emanuele Filiberto: è amore con Laeticia Boudou?/ Vedova dell’amico Johnny Hallyday

Nuovo amore per Emanuele Filiberto? Ne è convinto il mensile francese Clever!, secondo cui il cuore dell’erede di casa Savoia batterebbe in maniera particolare per Laeticia Boudou. Un’intesa che se confermata desterebbe particolare scalpore non soltanto perché riguardante il nostro “reale” ma anche per il fatto che la donna è la vedova di Johnny Halliday, star del rock francese morta il 5 dicembre del 2017 di cui Emanuele Filiberto era uno degli amici più cari? Memorabili le loro giornate insieme a Gstaad, in Svizzera, al punto che risulta quanto meno spiazzante pensare che la vedova Laeticia abbia potuto pensare di annegare il suo dolore per la morte del marito proprio uno dei suoi migliori amici. Come riportato da Oggi, la donna dopo la scomparsa di Johnny Hallyday, era apparsa inconsolabile: è stato davvero Emanuele Filiberto a farle superare il lutto e a farle riscoprire il piacere dell’amore?

EMANUELE FILIBERTO, AMORE CON LAETICIA BOUDOU?

Ma quali sono gli indizi che hanno portato Clever! ad ipotizzare l’inizio di una storia d’amore tra Emanuele Filiberto e Laeticia Boudou? I due sono stati avvistati in più di un’occasione nell’atto di passeggiare insieme per le strade di Los Angeles: lei molto sorridente, lui evidentemente spensierato. Troppo poco? C’è anche l’atto della spesa insieme, un atteggiamento tipico di una coppia: vedere Emanuele Filiberto che si aggira tra i banchi del supermercato con un cestello di frutti di bosco e che poi si ricongiunge alla Boudou che lo attende con un carrellino in tela fa un certo effetto. Di più: cosa ci fa Emanuele Filiberto in California mentre Clotilde e le sue figlie restano a Parigi? Ufficialmente l’erede di casa Savoia ha lanciato nello stato americano il suo progetto di “street food” intitolato “Prince of Venezia”: eppure quei sorrisi, quell’intesa, fanno pensare che ci sia qualcosa di più. Manca “solo” la pistola fumante del bacio..

