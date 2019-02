Gian Battista, lite con Gianni Sperti e Gemma/ La De Filippi sbotta a Uomini e Donne

Nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne si riapre la polemica su Gian Battista. Il cavaliere commenta Gianni Sperti e la frecciatina da lui fatta ad Armando Incarnato dopo l‘addio di Noel e Alessandro al programma. Nasce uno scontro tra Gianni e Gian Battista che vede il pubblico applaudire all’opinionista del programma. A questo punto, il cavaliere dichiara: “Ecco i tuoi fan. Tanto qui le persone o sono pugliesi o campane”. La frase di Gian Battista è detta con un tono tale da infastidire Maria De Filippi che, infatti, prende parola e lo bacchetta: “Ti volevo dire che i pugliesi e i napoletani sono italiani tanto quanto gli altri. L’hai detto con un tono dispregiativo che non è stato carino” ammette la De Filippi. L’intervento della conduttrice, che scatena gli applausi di tutti, è però solo l’inizio di un vero e proprio caos.

LITE TRA GIAN BATTISTA E GEMMA: INTERVIENE LA DE FILIPPI

Ad accusare Gian Battista nella nuova puntata di Uomini e Donne sono prima Valentina, poi il cavaliere chiama in causa anche Gemma Galgani che lo accusa duramente. “Adesso basta. Sei venuto qui a parlare di me, fai schifo!” arriva al limite la dama. Di fronte a queste parole, Gian Battista si alza dal posto e sembra quasi voler arrivarle sotto minaccioso ma è fermato da alcuni cavalieri. A questo punto è ancora una volta la De Filippi a prendere parola per bacchettare Gian Battista: “Non sta bene reagire in questo modo nei confronti di una donna. – e gli consiglia – Ti prego di riguardarti a casa questa puntata e di capire se sei te stesso e se ti fa davvero bene continuare a partecipare a questo programma o se non sei più tu.”





