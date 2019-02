GILBERTO NEIROTTI/ Video, piatti deludenti, si riscatterà? (MasterChef Italia 2019)

Tra i tanti concorrenti di Masterchef Italia 2019 c’è anche un giovane studente di Giurisprudenza che si autodefinisce in ‘stand by’ perché ha interrotto: Gilberto Neirotti. Nell’ultima puntata di Masterchef le cose non sono andate proprio per il meglio, visto che i suoi piatti non hanno ricevuto l’apprezzamento sperato. Su Instagram il giovane cuoco ha postato una bella foto di un piatto con su scritto: “Gli gnocchi della discordia! In esterna a Roma abbiamo avuto diversi dibattiti sulla scelta di questo piatto, alla fine il risultato non è stato dei migliori, ma qualcosa abbiamo tirato fuori.” Insomma, il risultato è stato a metà (e in questo è stato onesto) ma Gilberto Neirotti è un giovane veronese pane al pane, vino al vino, ed è forse per questo che riscuote un particolare successo in termini di simpatia. Anche con i colleghi il rapporto è ottimo: nell’ultima puntata, infatti, il giovane studente ha esternato tutta la sua ammirazione (ricambiata) per Salvatore.

GILBERTO NEIROTTI, GIURISPRUDENZA IN STAND BY

Gilberto Neirotti ha recentemente dichiarato tutto il suo amore per la cucina. Questa passione, così travolgente, è andata in conflitto con gli studi di Giurisprudenza che, almeno per il momento, Gilberto ha deciso di interrompere. Ecco cosa ha dichiarato il giovane ai microfoni di Sky, la piattaforma mondiale che trasmette le puntate di Masterchef Italia 2019: “Sono uno studente universitario di Giurisprudenza, in teoria al terzo anno. In teoria perché al momento ho abbandonato gli studi perché ho compreso che la legge non è proprio la mia strada. Preferisco di gran lunga cucinare, è decisamente questa la mia via. Al momento gestisco un piccolo orto che coltivo giornalmente con grande amore. Mi piace avere sempre sotto mano verdure fresche e tante erbe aromatiche. Sia io che mia madre abbiamo una grande passione per il verde: molto spesso stiamo bene anche con solo un’insalata e via!” Ed è proprio assieme alla madre che Gilberto Neirotti che ha grandi progetti per il futuro.

ECCO COME E’ NATA LA PASSIONE DI GILBERTO

Da studente di Giurisprudenza a concorrente di Masterchef Italia 2019 la strada è stata breve, merito anche di una sana e coinvolgente passione per la cucina. Il tutto, a sentire Gilberto Neirotti, è nato grazie a un agriturismo degli zii: “Tutto è nato andando a mangiare dai miei zii in un agriturismo; lì c’era un ambiente bellissimo, con tavoli all’aperto, la campagna e gli animali. In quel posto così bello ho ricevuto tante suggestioni positive. In futuro mi piacerebbe percorrere più o meno la loro stessa strada. Io e mia madre abbiamo in mente un ristorante in cui sia possibile abbinare la grande cucina con la passione per l’architettura e l’ambiente. E’ un bel progetto, ma chissà se riusciremo mai a realizzarlo.” Continua Gilberto Neirotti: “Quando posso, ossia quando il portafoglio me lo permette, mi piace andare a mangiare nei ristoranti stellati. Solo in quei posti posso davvero assaporare tutta la cucina italiana in profondità.” Sarà mai riuscito ad andare anche in uno dei tanti ristoranti gestiti da Bruno Barbieri?





